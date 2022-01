Tredje stik af en mRNA-vaccine yder den bedste beskyttelse mod omikronvarianten.

Det viser et nyt studie, som også antyder, at to doser med Pfizer eller Moderna eller et enkelt skud Johnson & Johnson ikke giver tilstrækkelig immunitet mod den nye mutation.

Derimod peger forskningsresultaterne på, at en såkaldt booster-dosis af en af mRNA-vaccinerne giver den bedste beskyttelse.

Det skriver det medicinske nyhedsbrev Medical News Today.

Det har længe været kendt, at coronavirussen kan mutere og skabe varianter, der kan bryde gennem vaccinerne.

Omikron er sådan en mutation, og det har fået forskere på Harvard og på the Ragon Institute på Massachusetts General Hospital til at se nærmere på, hvor godt de oprindelige vacciner dækker mod omikron.

Resultaterne af deres undersøgelser er blevet offentliggjort i tidsskiftet Cell.

De fandt altså ud af, at personer, der havde modtaget et boosterstik var bedre rustede mod omikron.

Tredje stik giver markant flere antistoffer, som beskytter både mod smitte og alvorlig sygdom.

Professor William Schaffner fra Vanderbilt University Medical Center i Nashville siger til tidsskriftet i en kommentar til studiet, at omikron er meget mere smitsom end tidligere udgaver af virussen, og derfor også kan bryde gennem vaccinerne.

»Men hvis du får en booster ud over dine to doser, så får du mere antistof, og du får flere forskellige antistoffer med din booster, som har vist sig at være virkelig effektiv, især mod omikron.«

Han henviser til laboratorieforsøgene, der viser, at omikron inficerede celler mere effektivt end andre varianter.

Det er ifølge William Schaffner med til at forklare omikrons smitsomhed.

»Pointen er klar: Bliv vaccineret med en booster, så snart du får mulighed for det. Det giver den bedste beskyttelse.«