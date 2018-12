Næste gang du skal springe ud af et fly, kan du lige så godt gøre det uden en faldskærm.

En faldskærm reducerer nemlig hverken risikoen for at dø eller komme til skade, ifølge et nyt studie. Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Gruppen af forskere, der står bag studiet, har lavet verdens første randomiserede kontrollerede forsøg af effekten ved at springe ud af et fly med og uden faldskærm.

Ved et randomisereret kontrolleret forsøg forstås, at man tilfældigt fordeler sine forsøgspersoner i flere grupper. Den ene skal være en kontrolgruppe, der ikke udsættes for den 'behandling', de andre grupper får.

I dette tilfælde fordelte forskerne 23 personer i to grupper:

Den ene gruppe fik udleveret en faldskærm

Den anden gruppe fik udleveret en rygsæk af mærket North Face

Forsøgspersonerne sprang herefter ud af et fly.

Forskernes konklusion lyder, at det at være udstyret med en faldskærm ikke havde nogen effekt på, hvorvidt forsøgspersonerne overlevede. De skriver:

'Vores banebrydende forsøg fandt ingen statistisk signifikant forskel på primært resultat (døden) mellem behandling (faldskærm) og kontrol (ingen faldskærm).'

De foreslår på baggrund af resultaterne, at man øjeblikkeligt dropper anbefalinger om rutinemæssig brug af faldskærm ved udspring, hvad end det drejer sig om hobby-udspring eller militær brug.

Forskerne nævner dog et vigtigt forbehold:

Forsøgspersonerne er alle sprunget ud af fly, der holdt stille på landingspladsen.

Det skriver de henimod slutningen af artiklen, hvor de også afslører, at dødsraten forblev den samme, da ingen forsøgspersoner måtte lade livet.

Studiet handler nemlig slet ikke om, hvorvidt du skal have faldskærm på eller ej, når du springer ud af et fly (det skal du, red.).

I stedet ønsker forskerne at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at være kritisk, når man fortolker resultater af videnskabelige undersøgelser - og at randomiserede kontrollerede forsøg har deres begrænsninger.

'Ikke desto mindre tror vi stadig, at den slags forsøg er øverste standard i evalueringen af de fleste nye behandlingsformer. Faldskærmsforsøget peger dog på, at nøjagtig tolkning af resultaterne kræver mere end en overfladisk læsning af abstractet (det indledende korte afsnit, der opsummerer hele studiet, red.),' skriver de.