Kaffe er en fast del af hverdagen for langt de fleste voksne danskere, men hvor sundt – eller usundt – er det egentlig at drikke de sorte dråber?

Kaffens både skadelige og sundhedsmæssige effekter har længe været omdiskuteret, og nu er der kommet endnu en undersøgelse om danskernes nydelsesmiddel nummer et.

Et mindre studie er netop blevet publiceret i tidsskriftet The New England Journal of Medicine, skriver CNN.

Her er der fokus på både positive og negative følger af kaffedrikning.

Studiet viser nemlig, at bare en kop kaffe om dagen påvirker din søvn og får dig til at sove mindre.

Derudover giver kaffen også risiko for hjertebanken.

»Det store billede er, at der ikke kun er én enkelt sundhedsrelateret konsekvens af at indtage kaffe, men at virkeligheden er mere kompliceret end som så,« siger undersøgelsens hovedforfatter, Gregory Marcus, til tv-stationen.

Marcus er kardiolog og professor i medicin ved University of California i San Francisco.

De knap så heldige konsekvenser er måske ikke så overraskende, men undersøgelsen viser faktisk også, at kaffen kan have en positiv sidegevinst.

De 100 raske personer, der deltog i forsøget, blev alle udstyret med pulsure, der hele tiden talte deres skridt, målte deres hjerterytme og overvågede deres søvn.

Og udover at afsløre, at de sov mindre på de dage, hvor de drak kaffe, så viste målingerne faktisk også, at kaffen fik deltagerne til at bevæge sig mere.

På dage med kaffe gik de i gennemsnit 1.058 flere skridt end på dage, hvor de ikke rørte en dråbe.

Samtidig sov de dog også 36 minutter mindre, når de drak kaffe.

Jo mere kaffe de drak, jo mere fysisk aktivitet og jo mindre søvn fik de, konkluderer undersøgelsen.

Endelig fandt forskerne en sammenhæng mellem kaffedrikning og rytmeforstyrrelser i hjertet.

Alle mennesker oplever, at hjertet fra tid til anden slår et ekstra slag eller hopper et over, understreger professoren, men han opfordrer personer med hjerteproblemer til at skrue ned for kaffeforbruget.

At drikke mere end én kop om dagen resulterede i cirka 50 procent højere forekomst af rytmeforstyrrelser sammenlignet med dage uden kaffedrikning.

»Det giver nogle overbevisende beviser på, at det kan være umagen værd at skrue ned for kaffen hos personer, der oplever at være generet af hjertebanken relateret af for tidlige venesammentrækninger,« siger han til CNN.