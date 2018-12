GUIDE: SYV GODE HJERTERÅD

Medicin er ofte nødvendigt, hvis kolesteroltallet eller blodtrykket skal ned på et acceptabelt niveau. Men du kan også ændre meget ved hjælp af din livsstil. Selvom du begynder at tage statiner, er det vigtigt, at du fortsætter med de livsstilsomlægninger, du er begyndt på.

1. VÆR AKTIV

Kommer du i gang med at bevæge dig, kan du nedsætte din risiko for hjerte-kar-sygdom med over 30 pct. Hjerteforeningen anbefaler, at du bevæger dig mindst en halv time hver dag. For at få mere motion ind i hverdagen kan du f.eks. cykle på arbejde, stå af bussen et stoppested før og gå det sidste stykke eller bruge en dag på havearbejde.

2. KOM NED I GEAR

Stress giver høj puls og forhøjet blodtryk, øger indholdet af forskellige fedtstoffer i blodet og påvirker blodets evne til at størkne. Forsøg derfor at reducere din stress mest muligt. Giv dig tid til ting, du sætter pris på, som f.eks. motion og sociale relationer.

3. FÆRRE KILO

Taber du dig, falder dit blodtryk og kolesteroltal og dermed blodprop-risikoen. Din risiko for sygdom øges, hvis din overvægt primært sidder på maven fremfor omkring hofterne. Det skyldes, at fedt omkring de indre organer er farligere for hjertet end fedt andre steder på kroppen. Forskning viser, at et vægttab på bare 3,5 kilo på et år kan sænke din risiko for hjertesygdom med mindst syv pct.

4. SKÆR NED PÅ SALTET

Salt indeholder natrium, og for meget natrium kan være med til at øge blodtrykket. Natrium binder vandet i kroppen, som også er med til at øge blodtrykket. Selv en beskeden reduktion af det daglige saltindtag vil kunne sænke det. Hjerteforeningen anbefaler, at man spiser højst 5 gram om dagen.

5. FÅ STABILT BLODSUKKER

Høje blodsukker- og insulinniveauer kan indirekte øge dannelsen af triglycerid og dermed IDL og VLDL (det ’grusomme’ kolesterol). Sørg derfor for at holde dit blodsukker stabilt ved f.eks. at mindske mængden af kulhydrater i din kost. Det kan du gøre ved at spise mindre pasta, ris, kartofler, brød og fastfood. Samtidig bør du skære ned på slik, sodavand og saftevand.

6. SPIS DET RIGTIGE FEDT

Olivenolie, fed fisk, nødder, frugt, grøntsager og æg indeholder mange umættede fedtsyrer, som nedsætter kolesteroltallet og modvirker åreforkalkning og blodpropper.

7. FOKUS PÅ FIBRE

Indtaget af kostfibre fra fuldkorn, frugt og grønt kan være med til at nedsætte risikoen for kolesterolaflejringer i blodet og forhøjet blodtryk. Fibre finder du f.eks. i fuldkornsrugbrød, gulerødder, quinoa og havre. Husk, at frosne produkter tæller med i dit regnskab.

Kilde: Hjerteforeningen