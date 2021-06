Otte måneder.

Så længe giver vaccination eller overstået covid-19 infektion immunitet ifølge Sundhedsstyrelsen.

Men det tal kan måske være alt for lavt sat, skriver New York Times med henvisning til en undersøgelse, der netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Her har forskerne fundet ud af, at vaccinerne fra Pfizer og Moderna måske kan være med til at beskytte mod corona i flere år.

(FILES) In this file photo Moderna vials sit on a table before they are loaded into syringes at a mobile Covid-19 vaccination clinic, run by Hartford Healthcare at Saint Charles Borromeo Catholic Church's McGivney community center, in Bridgeport, Connecticut on April 20, 2021. - The United States has reached a deal to buy 200 million more doses of Moderna's Covid-19 vaccine, with the option to purchase variant-specific boosters that are in the pipeline, the biotech company said on June 16, 2021. The purchase brings Washington's confirmed order to 500 million doses of the two-shot regimen. (Photo by Joseph Prezioso / AFP) Foto: JOSEPH PREZIOSO Vis mere (FILES) In this file photo Moderna vials sit on a table before they are loaded into syringes at a mobile Covid-19 vaccination clinic, run by Hartford Healthcare at Saint Charles Borromeo Catholic Church's McGivney community center, in Bridgeport, Connecticut on April 20, 2021. - The United States has reached a deal to buy 200 million more doses of Moderna's Covid-19 vaccine, with the option to purchase variant-specific boosters that are in the pipeline, the biotech company said on June 16, 2021. The purchase brings Washington's confirmed order to 500 million doses of the two-shot regimen. (Photo by Joseph Prezioso / AFP) Foto: JOSEPH PREZIOSO

Undersøgelsen viser, at folk, der allerede er vaccineret med en disse to vacciner, formentlig ikke behøver få et stik med en såkaldt booster-vaccine, såfremt virussen ikke udvikler sig markant fra sin nuværende form.

For folk, der er blevet smittet med covid-19, før de blev vaccinerede, bør det heller ikke være nødvendigt med et booster-stik – og det er endda, selvom vaccinen skulle risikere at udvikle sig mere markant.

»Det er en god indikation af, hvor holdbar vores immunitet fra disse vacciner er,« siger Ali Ellebedy til New York Times.



Ali Ellebedy er immunolog ved Washington University i St. Louis og har stået i spidsen for det forskerhold, der står bag den netop offentliggjorte undersøgelse.

»At reaktionen er fortsat næsten fire måneder efter vaccination er et rigtig, rigtig godt tegn.« Ali Ellebedy, immunolog

Forskerne har ikke undersøgt vaccinen fra Johnson & Johnson.

Tidligere undersøgelser har givet tro på, at de, der først blev inficeret og senere vaccineret, ville være immune i op til flere år, men man har ikke vidst, om det ville være tilfældet hos dem, der ikke har haft virussen.

Nu har Dr. Ellebedys team dog fundet ud af, at antallet af celler, der kan genkende coronavirussen, ikke faldt i løbet af de 15 uger, der var gået, siden undersøgelsens 14 deltagere havde fået første stik med vaccinen.

»At reaktionen er fortsat næsten fire måneder efter vaccination er et rigtig, rigtig godt tegn,« siger Ali Ellebedy.



Deepta Bhattacharya, immunolog ved Arizona University, bemærker også det usædvanlige i, at reaktionen på vaccinerne er fortsat så længe, da den normalt plejer at være helt væk i løbet af fire til seks uger.

Resultaterne peger derfor på, at de fleste vaccinerede vil være beskyttede i en længere periode – i hvert fald mod de eksisterende varianter af coronavirussen.