Den er hurtig at tilberede, men frysepizzaen kan have nogle meget uheldige langsigtede bivirkninger.

Dagbladet skriver, at et nyt studie publiceret i tidsskriftet eClinicalMedicine, har undersøgt sammenhængen mellem forarbejdet mad og flere end 34 kræftformer over en periode på 10 år.

Publikationen er en del af det anerkendte tidsskrift The Lancet, og flere end 197.000 voksne mennesker har deltaget i studiet. Deltagerne var mellem 40 og 69 år. Over halvdelen var kvinder.

Eszter Vamos er universitetslektor ved Imperial College London School of Publich Health. Hun siger om studiet, som hun er medforfatter til:

»Studiet bidrager med ny dokumentation for, at en øget indtagelse af forarbejdet mad har en negativ indflydelse på vores helbred, inklusiv en øget risiko for at udvikle kræft.«

Forarbejdet mad kendetegnes ved at være industrielt fremstillet. Maden indeholder ofte vegetabilske olier, stivelse, salt og sukker. Som for eksempel en frysepizza.

Studiet viste, at hvis en deltager satte indtaget af forarbejdet mad op med ti procent, blev risikoen for at få kræft øget med to procent.

Risikoen for at få kræft i æggestokkene øges endda med 19 procent ved indtagelse af forarbejdet mad.

Der er også større risiko for at dø af kræft, hvis man indtager mere forarbejdet mad. Hvis man indtager ti procent flere forarbejdede madvarer, øges dødsrisikoen med seks procent uanset kræftform.

»Studiet viser, at et højere forbrug af forarbejdet mad kan være knyttet til en øget forekomst og dødelighed af kræft generelt og specielt for kræft i æggestokkene,« lyder en af konklusionerne fra forskerne.

Studiet viser også, at folk der ofte spiser forarbejdet mad også generelt spiser færre grøntsager og drikker mere sodavand.

Simon Steenson, der er ernæringsforsker ved British Nutrition Foundation siger:

»Studiet støtter op omkring tidligere studier, der har fundet en sammenhæng mellem en større andel af forarbejdet fødevarer i ens kost og øget risiko for fedme, hjertetilfælde, hjerneblødninger og sukkersyge.«