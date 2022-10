Lyt til artiklen

Et nyt, stort studie viser, at coronavaccinen kan påvirke kvinders menstruationscyklus.

Det skriver VG, der har gennemgået studiet.

Siden coronavaccinen blev introduceret, har kvinder i både Danmark og resten af verden rapporteret om ændringer i deres cyklus.

Man ved endnu ikke, hvad forklaringen kan være, men flere studier har efterfølgende beskæftiget sig med den mulige sammenhæng.

Nu er der kommet et nyt studie, der inkluderer næsten 20.000 kvinder fra Canada, Storbritannien, USA og Europa.

Konklusionerne er for nylig blevet publiceret af USAs nationale helseinstitut, og her fremgår det, at:

- Coronavaccinen kan føre til ændringer i cyklussen.

- Gennemsnittet af de vaccinerede kvinder oplevede, at deres menstruation kom en dag senere end vanligt.

- Ændringerne var små og midlertidige.

Informationerne om kvindernes cyklus er hentet fra den populære app Natural Cycles, hvor kvinder selv rapporterer om deres menstruationer.

VG har talt om studiet med sektionsleder for vaccineepidemiologi og befolkningsstudier Lill Trogstad ved FHI - den norske pendant til Sundhedsstyrelsen.

»Dette tyder på, at coronavaccinen kan forstyrre menstruationscyklussen, selv om vi ikke kan sige det helt sikkert,« siger hun til VG.