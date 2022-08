Lyt til artiklen

Det har været en lang dag på arbejdet, og tanken om at bruge tid foran kødgryderne virker alt andet end tillokkende, så du smider en frysepizza i indkøbskurven.

Den beslutning er der nok mange, som har truffet, men det er ikke en god idé. Og slet ikke, hvis du gør det for ofte. Det skriver CNN.

For hvor de fleste nok ved, at ultraforarbejdet mad er dårligt for helbredet, så fortæller et nyt brasiliansk studie, at det også kan gå ud over dine kognitive evner.

Hvis ultraforarbejdet mad udgør mere end 20 procent af dine daglige kalorier, kan du påvirke de områder i hjernen, som giver dig evnen til behandle informationer og træffe beslutninger.

Hvad er ultraforarbejdet mad? Ultraforarbejdet mad er en fællesbetegnelse for stærkt forarbejdede fødevarer, som typisk indeholder stoffer, vi kun meget sjældent finder i køkkenet. Fødevarerne er industriproducerede og ofte sammensat af næringsstoffer, som er taget ud af de oprindelige madvarer. Ultraforarbejdet mad bliver også gerne tilsat en masse stoffer, som giver smag, konsistens og udseende: Farvestoffer, smagsforstærkere, emulgatorer og konserveringsmidler. Typiske eksempler er blandt andet sodavand, langtidsholdbare bageriprodukter, søde morgenmadsprodukter, færdiglavede gryderetter, billige pølser, kyllingnuggets, margarine, energibarer samt færdige desserter og buddinger. Kilde: Videnskab.dk

Undersøgelsen viste, at de mænd og kvinder, der spiste de mest ultraforarbejdede fødevarer, havde 28 procent hurtigere kognitiv tilbagegang end dem, der spiste den færreste mængde ultraforarbejdet mad.

Resultaterne blev mandag præsenteret på en konference for Alzheimer i San Diego.

Den har fulgt mere end 10.000 brasilianere i op til ti år.

En række kognitive test som eksempelvis ordgenkendelse blev udført ved undersøgelsens start og afslutning, ligesom deltagerne selvfølgelig blev spurgt ind til deres kost.

»I Brasilien udgør ultraforarbejdede fødevarer 25 til 30 procent af det samlede kalorieindtag. Vi har McDonald's, Burger King, og vi spiser meget chokolade og hvidt brød. Det er desværre ikke så forskelligt fra mange andre vestlige lande,« lyder det fra medforfatter Dr. Claudia Suemoto, som er assisterende professor i afdelingen for geriatri ved Säo Paulo Universitet.

Ifølge hende er det samme tal 58 procent i USA, 56,8 procent i Storbritannien og 48 procent i Canada.

»Folk skal vide, at de bør tilberede deres egen mad fra bunden. Jeg ved, at vi siger, at vi ikke har tid, men det tager virkelig ikke så meget tid,« siger Suemoto.

»Og det er det værd, for du vil beskytte dit hjerte og beskytte din hjerne mod demens eller Alzheimer.«