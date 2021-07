Så er der atter engang strømnedbrud blandt flere tusinde husstande i København.

Denne gang er det Nørrebro, som er ramt, hvor nedbruddet i første omgang påvirkede flere end 2.000 husstande.

Det oplyser Radius, der står for strømforsyningen, på deres hjemmeside.

Deres presseafdeling bekræfter nedbruddet, men oplyser, at antallet af ramte husstand klokken 13.45 er nede på omkring 1.000.

Det er endnu uvist, hvad der er årsagen til nedbryddet, men umiddelbart ser det ud til at være en kabelfejl, som er lokaliseret på Haraldsgade på det ydre Nørrebro.

Det forventes, at fejlen er udbedret klokken 15.00, således at alle vil have strøm igen.

Tidligere på dagen lørdag var hele 7.667 husstande i københavnsområdet, Rødovre og Brøndby ramt af strømnedbrud.

I København skyldtes fejlen efter sigende en kabelfejl i et anlæg, mens det for Rødovre og Brøndbys vedkommende drejede sig den enorme mænge regnvand, der er faldet natten over.