Det amerikansk-producerede spil Diablo Immortal indeholder mikrotransaktioner i et omfang, som er blevet kritiseret af flere forskellige spilmedier, heriblandt Gamerant.

Spillet, som udkom 2. juni, er bandlyst i Belgien og Holland, da landene ifølge The Verge mener, at spillet er en form for gambling.

I Danmark er spillet i skrivende stund på førstepladsen over gratis spil-apps på Apples danske AppStore. Spillet kan downloades af folk i alle aldre – også børn.

Spillet har en høj grad af såkaldte mikrotransaktioner, hvor spilleren mod et mindre beløb kan opnå visse goder. Det gælder særligt såkaldte loot-boxes, som ifølge Spillemyndigheden er en 'virtuel kasse indeholdende tilfældige genstande' – som altså koster rigtige penge.

Spillet er blevet kaldt et 'pay-to-win'-game af blandt andre Forbes' spilkommentator Paul Tassi.

Mere konkret kan spillere købe såkaldte Legendary Gems, som udgør en ud af tre målestokke for, hvor god en spilkarakter man har. Disse har en øget betydning, jo længere i spillet spilleren når.

Det er kun muligt at opnå den bedst mulige karakter ved hjælp af disse Legendary Gems, som man får ved at prøve lykken med loot-boxes gennem mange mikrotransaktioner.

Youtuber og medejer af spilfirmet Coffee Box Games, Michael Bell, har undersøgt spillets mikrotransaktioner og er kommet frem til at vanvittigt resultat.

5. juni topper spillet hitlisten over gratis spil på Apples danske Appstore.

Ifølge ham koster det nemlig svimlende 110.000 dollar – eller hvad der svarer til over 750.000 danske kroner, at opnå den bedste karakter i spillet.

I slutningen af sidste år udgav VIVE og Spillemyndigheden et forskningsprojekt, som viste, at onlinespil, hvor man kan købe ting, er »forbundet med en chance, som kan minde om gambling«, som der står i et uddrag fra rapporten.

Rapporten viser dog også, at størstedelen af de unge medvirkende ikke mener, de har et problematisk forhold til gambling-elementer i spil.

Spillet kommer fra amerikanske Blizzard Entertainmant, som blandt andet står for de velkendte computerspil World of Warcraft og Hearthstone.

Det nye spil er både tilgængeligt på iOS, Android og pc.