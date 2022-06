Lyt til artiklen

Der har været et hav af skønhedsidealer gennem de seneste årtier i Danmark, og et af de nyeste på stammen har været ‘strong is the new skinny.’

Og nu ser det ud til, at samfundet i Sydkorea også bevæger sig fra det meget tynde til det stærke kropsideal.

Ifølge The Guardian er 'geongangmi' på vej.

Det er et nyt kvindeideal i Sydkorea, som betyder 'stærk sundhed' og markerer et skifte fra deres traditionelle idé om skønhed, som i mange år har fokuseret på at være tynd og lys.

Helt anderledes er 'geongangmi.' Det er nemlig et kropsideal, hvor man skal være stærk, muskuløs, aktiv og solkysset.

Hvad er kropsidealer? Et kropsideal er den idé om den perfekte krop, som er mest fremherskende i en bestemt tidsperiode. Typisk er det et ideal, som man generelt i samfundet er enige om, er det mest rigtige og smukke. Kropsidealer er tit tæt knyttet til kulturelle og sociale tendenser. Derfor udvikler de sig også over tid – for eksempel er billedet af den ideelle krop i dag langt fra det samme, som den var i starten af 1900-tallet. Kilde: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Markedsundersøgelsesfirmaet Euromonitor kan fortælle, at fænomenet 'sund skønhed' har taget fart blandt koreanske millennium og generation Z i løbet af de sidste to til tre år.

Og folk i 20erne, der regelmæssigt går i fitnesscentre, er mere end fordoblet i løbet af de fire år frem til 2020, viser data.

To fremtrædende kvinder, der betragtes som 'geongangmi,' er den populære skuespiller og amatørbokser Lee-Si-young, samt popstjerne og tidligere medlem af gruppen Sistar, Hyolyn.

Nogle kritikere hævder, at 'geongangmi' blot har erstattet gamle skønhedsstandarder med nye og lige så snævre idealer.

Ifølge The Guardian lyder eksempelvis en kommentar fra en kvindelig blogger: »Jeg plejede at sulte. Nu skal jeg sulte og træne.«

Også i Danmark er der øget fokus på sundhed i vores samfund. Ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade er det populært at spise sundt og at træne, og det afspejler sig helt tydeligt i de moderne kropsidealer, som hersker i dag.

Umiddelbart kan det måske være svært at se det skadelige i at stræbe efter en slank og veltrænet krop. Men faktum er, at eksponeringen for kropsidealer kan have en meget negativ effekt på mennesker selvbillede, skriver foreningen.

Du kan tage en personlig samtale med en af LMS’ frivillige rådgivere, hvis du kæmper med en følelse af utilstrækkelighed i forhold til egen krop – eller kender en, der gør.