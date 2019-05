Et nyt skadedyr, der er større og mere genstridigt end sølvfisk, er kommet til Danmark.

Det såkaldte skægkræ formerer sig hurtigt og går i dine madvarer.

Skadedyret er i familie med sølvfisk, men er noget mere besværligt at komme af med.

»Genen fra skægkræ er ret betydelig. De gør ikke nogen større skade, men i modsætning til sølvfisk spreder de sig rundt i huset, sætter sig bag reoler og skabe og går i vores madvarer. Og mens problemer med sølvfisk som regel kan klares med en rengøring, er skægkræ svære at behandle,« siger Claus Schultz fra Rentokil, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer og teknisk chef i Rentokil Skadedyrsbekæmpelse.

Insektet er vokset hastigt frem i Norge de seneste 5-6 år og ser nu ud til at fortsætte ekspansionen i nabolandet Danmark. Der er konstateret skægkræ både i Jylland og på Sjælland.

»Vi har fået de første henvendelser både fra private og fra et museum, der er angrebet af, hvad der har vist sig at være skægkræ. En del flere har givetvis skægkræ uden endnu at vide det. De tror måske, der er tale om almindelige sølvfisk, men undrer sig over, at der er så mange, at de ikke forsvinder, og at insekterne for eksempel pludselig er i madvarer,« siger Claus Schultz.

For at behandle skægkræene er man nødt til at lokke dem frem med noget proteinrigt mel, de godt kan lide, og herpå fange dem i for eksempel en limfælde.

Derfor er det en stor fordel at sætte behandlingen ind, inden problemet vokser sig stort.