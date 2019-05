Mens ulven måske er ved at vende Danmark ryggen, har et andet rovdyr tilsyneladende bidt sig fast.

For hvor det var et ganske sjældent syn i 2014, da en guldsjakal blev spottet i Vestjylland, er det sket et halvt hundrede gange siden i Jylland.

Over for Jyllands Posten fortæller forsknings- og samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen, hvordan forskerne kan holde øje med bestanden.

»Der er i dag tre territorier med enlige guldsjakalhanner, nemlig et i Sønderjylland, et i Vestjylland og et i Lille Vildmose i Himmerland.«

Guldsjakalen har fundet sig godt til rette i Danmark. Foto: Carsten Clausen Vis mere Guldsjakalen har fundet sig godt til rette i Danmark. Foto: Carsten Clausen

»Alle disse steder har der levet sjakaler i flere år. Det kan vi dokumentere i kraft af fotos og dna-fund,« siger han.

Guldsjakalen er et af verdens mest udbredte rovdyr, og de jyske beboere er formentlig resultater af artens fremrykning til det nordlige og vestlige Europa, skriver avisen

Rovdyret er større end ræven, men mindre end ulven, og er altså ved at rodfæste sig i Danmark, mens ulven omvendt lader til at have bemærket, at gæstfriheden ikke er på sit højeste i kongeriget.

I foråret 2018 var der ni ulve i Danmark. Seneste bud på bestandens størrelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi lyder på tre til fire ulve.

DTU Veterinærinstitut i København modtog ulven, efter den blev skudt. Foto: TYCHO GREGERS Vis mere DTU Veterinærinstitut i København modtog ulven, efter den blev skudt. Foto: TYCHO GREGERS

Nogle ulve er ganske enkelt udvandret igen, mens mindst én er blevet skudt og dræbt.

Sidstnævnte ulv blev genstand for en meget omtalt sag, der kostede en 66-årig mand 40 dages betinget fængsel.

Sagen blev anket af både anklagemyndigheden og den tiltaltes forsvarer.

Anklageren fandt straffen for mild, mens den dømte slet ikke mener, at det var en ulv, han skød.