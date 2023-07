Igen har nedslående nyt ramt et af de største byggerier, der er i gang herhjemme.

Nemlig opførelsen af det nye supersygehus i Aalborg, som efterhånden har for vane at trække den ene negative overskrift efter den anden.

Nu kan TV 2 Nord berette, at der er sket en omfattende vandskade, som blev rapporteret fredag 1. juli.

40.000 liter vand er fosset ud fra operationsstuerne på første sal og er siden løbet ned i kælderen. Ifølge Martin Kjær, chef for byggeriet, er der tale om en samling af rør i en væg, som ikke har været udført korrekt.

Hele 110 steder på hospitalet er gulvet beskadiget af vand. Foto: Region Nordjylland

»Man er da bekymret, når der render så meget vand ud. Det skal der jo ikke. Det siger sig selv, at når der løber 35-40 kubikmeter vand ud, så er det er jo voldsomt meget, og det kan jo ødelægge elinstallationer, og i værste fald kan det gøre sådan, at der kommer skimmelsvamp på væggene,« siger Martin Kjær.

Han gør det klart, at han ikke forventer yderligere forsinkelser som følge af problemet – omvendt er skadernes omfang for nu ukendt.

Men forsinkelser, det har byggeriet i høj grad ellers været udsat for.

Først i 2026 er man klar til at tage imod de første patienter, ligesom budgettet er overskredet med 1,4 milliarder kroner.

Læg hertil flere andre problemer:

Betongulve, som skal hugges op, fejl i elinstallationer, kæmperegninger og bakterier i vandrør er nogle af de massive problemer, som er blevet beskrevet i medierne.

Og i marts afslørede en rapport nye fejl.

Den viste for eksempel, at der enkelte steder gror mos ud af murstensvæggene, som desuden er fyldt med vand.

Endvidere trænger vand ind i flere lokaler, ligesom flere isoleringer er sjaskvåde med vand under. Flere murstensbelægninger er lagt forkert – enten med for meget eller for lidt mørtel, så fugt kan trænge ind, og flere steder på facaden gror alger som følge af fugt, stod der blandt andet i rapporten.

I et interview med B.T. lagde regionsrådsformand Mads Duedahl ikke skjul på, at situationen ikke er tilfredsstillende.

»Ærlig talt, så er jeg rigtig træt af det. Det er dybt frustrerende, at vi igen finder udfordringer. Det er fejl, som er skabt i fortiden, og det er vores lod nu at få det færdiggjort og rette op, men det er rigtig frustrerende, at væggene er fyldt med fugt.«

»Der er ingen tvivl om, at vi får et nyt og bedre sygehus. Men vi har massive problemer, og det tager vi hånd om. Men vi kan ikke forsvare at åbne et sygehus med fugt, skimmelsvamp og facader, som er fyldt med vand.«

Region Nordjylland fik for en uge siden håndslag på, at de kan låne 1,2 milliarder kroner ekstra til at finansiere byggeriet.