Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard stillede sig tirsdag op foran pressen for at give en briefing om, hvordan danskerne får deres tre ugers indefrosne feriepenge.

Og her præsenterede han en lille overraskelse: Danskerne kan allerede søge om at få feriepenge udbetalt nu. Det kan man gøre ved at gå ind på borger.dk.

Og det er der en del danskere, der hørte med det samme. To minutter senere var der godt 5.000 danskere i kø.

Peter Hummelgaard kom også med en direkte opfordring til danskerne:

»Vi skal ikke blande os i, hvordan danskerne bruger pengene, men det er mit håb, at danskerne hæver pengene og bruger dem i danske forretninger,« sagde Peter Hummelgaard.

Han er meget tilfreds med, at pengene bliver udbetalt nu.

»Jeg er glad for, at vi nu er kommet så langt, at danskerne kan få udbetalt op til tre uger af deres feriepenge. Det er vigtigt, så vi kan få flere penge i omløb. Vi kan sikre og skabe danske arbejdspladser,« sagde Peter Hummelgaard, der også slog fast, at dansk økonomi har brug for, at pengene bliver brugt:

»Vi kan se nu, at ledigheden falder. Men det ændrer ikke på, at vi på ingen måde er gennem coronakrisen endnu, og det betyder også, at flere kan blive afskediget. Derfor er håbet med feriepengene, at vi kan få gang i hjulene igen.«

