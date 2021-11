Mandag morgen klokken 8 bliver der blæst op til priskrig på mobilmarkedet.

Det sker, når Alka Mobil lancerer en ny mobilpakke til kun 99 kroner om måneden for fri tale og fri data.

»Det er et superattraktivt abonnement med et prisniveau, som ingen af de andre har,« siger mobileksperten Nicolas Fredriksen fra Telepristjek.dk og forudsiger reaktioner fra konkurrenterne:

»Det er næsten en grundlov i telebranchen, at der ikke er nogen, der får lov at stikke af. Så jeg vil være forbavset, hvis der ikke kommer et modsvar med tilsvarende indhold, fri data og fri tale til en pris i samme niveau, når de andre selskaber kan se, at de eksporterer for mange kunder over til Alka Mobil.«

Går du efter prisen, når du vælger mobilselskab?

Det er kun otte måneder siden, at Alka Mobil trådte ind på det danske mobilmarked.

Dengang var selskabet allerede bevæbnet med meget lave priser, og nu kommer så endnu et aggressivt tiltag i bestræbelserne på at stjæle endnu flere kunder fra rivalerne end de 17.000 styk, der har tegnet abonnement indtil videre.

Det er Alka-direktør Frederik Sjørslev Søgaard udmærket klar over. Han kalder selv det nye tilbud en »gamechanger«.

»Vi er glade for, at kunderne har taget godt imod os, og det har været sindssygt vigtigt med den start, men nu sætter vi fuld gas på ved at lancere en mobilpakke, som Danmark aldrig har set før,« siger han.

Alka-direktør Frederik Sjørslev Søgaard.

Og de 99 kroner for fri data og fri tale er altså markant billigere end alle andre danske mobilselskaber. Et hurtigt B.T.-pristjek viser, at 3-ejede Oister kommer tættest på med 159 kroner om måneden for samme pakke, mens TDC-ejede Eesy og Telenors CBB Mobil er et nøk dyrere med 179 kroner om måneden.

Det særlige ved Alka Mobil er, at de billige abonnementer kun er tilgængelige, hvis man er kunde hos forsikringsselskabet eller medlem af et de 17 fagforbund, som Alka samarbejder med.

Alligevel vurderer Frederik Sjørslev Søgaard, at der stadig er basis for at få over ti gange så mange kunder, som selskabet har i dag.

»Jeg kan ikke se, at der ud af vores målgruppe på 2,5 millioner ikke er omkring 200.000 kunder, der skulle have lyst til at spare penge på deres mobilabonnement. Det eneste, jeg ikke kan sige noget om, er tidsrammen. For det kommer også an på, hvad vores konkurrenter gør,« siger Alka-direktøren:

»Når først man begynder at sætte priserne ned, betyder det øget konkurrence.«

Nicolas Frederiksen fra Telepristjek ser stadig nogle kommende udfordringer for det nye mobilselskab, der altså stadig kun har få måneder på bagen. I første omgang påpeger han, at en prisforskel på 20-30 kroner ikke længere er altafgørende for kunders valg af mobilselskab.

Her spiller eksempelvis et parameter som dækningsgrad i stigende grad ind.

»Og hvad gør Alka den dag, deres kunder skal ud og have en ny telefon? Det er et stort spørgsmålstegn i forhold til at holde på kunderne, for hvis man kan få en ny iPhone til 3.000 kroner hos et andet selskab, der i modsætning til Alka sælger telefoner, hvor man samtidig binder sig til et abonnement, så er mobilkunderne stadig så troløse, at de søger væk,« siger Nicolas Frederiksen:

»Spørgsmålet er så, om de kommer tilbage til Alka Mobil igen, når de har udstået bindingstiden.«

Til det siger Alka-direktør Frederik Sjørslev Søgaard, at man er »godt forberedte på det«, fordi man som kunde hos Alka Forsikring eksempelvis kan optjene forskellige gavekort og tilskud, der kan bruges til mobilbkøb.