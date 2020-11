Spørgsmål vi gerne ville have stillet Magnus Heunicke:

1) Vi kan ud fra de svar, du har givet til Kirsten Normann Andersen, se, at DK er det land i Europa, der har de strammeste regler, når det gælder Spinraza. Hvorfor er det rimeligt?



2) Når vi nu ved, at DK er det land i Europa, der har de strammeste regler for brugen af Spinraza – vil det så give mening at lempe på reglerne, så danske børn kan få mulighed for at prøve medicinen. Hvorfor/Hvorfor ikke?

3) Hvad vil ministeren bruge den viden til, han nu har fået om, at danske børn er underlagt de strammeste regler for brugen af Spinraza?

4) Holland havde indtil udgangen af 2019 en mere restriktiv adgang end Danmark (højst 96 ugers sygdomsvarighed sammenlignet med højst 208 uger i Danmark), men giver nu mulighed for, at patienter i stedet kan indgå i et 7-årigt forskningsprojekt, hvor der er kriterier for ophør med behandlingen. Hvorfor skal danske børn med SMA ikke som minimum have lov på forsøgsbasis at prøve medicinen?

5) B.T. kunne i sidste uge fortælle om en lignende sag, hvor alvorligt syge kræftpatienter ikke har mulighed for at få et lægemiddel som samme patientgruppe kan få i en række lande, vi normalt sammenligner os med. Er Medicinrådet en god løsning, hvis flere alvorligt syge patientgrupper stilles markant dårligere end i resten af Vesten? Hvorfor/Hvorfor ikke?

6) Hvordan kan vi i et velfærdsland som Danmark leve med, at vi har lavet en konstruktion, som betyder, at alvorligt syge danskere er afskåret fra at få medicin, som de ellers ville kunne få i resten af EU?

7) Hvorfor har vi i et land som Danmark ikke råd til at give handicappede børn medicin, der fx kan sikre, at de kan spise og drikke ved egen hjælp, når de har råd til det i alle andre lande, ministeriet har set på i sit svar?