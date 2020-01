Massage, spa-behandlinger og ergonomiske madrasser. Det lyder som noget, der kunne friste de fleste på en kold januardag.

Men på det nyåbnede Vandringsgaard Hundehotel på Stevns skal du altså have fire ben for at opnå den luksus. Og så er det endda ikke alle slags hunde, der er velkomne. Men det vender vi tilbage til.

En af de hunde, som har fået lov til at bo der, er den franske bulldog Maggie. Maggies ejer Bente Larsen får normalt passet Maggie af venner og familie, men da hun skulle giftes, og alle hendes bekendte var med til fest, blev det Vandringsgaard.

»Det ser ud, som om hundene har det godt her. De bliver ikke bare lukket ind i et bur, hvor der ikke er tid til menneskelig kontakt. Og så ligger det også tæt på, da jeg selv er fra Stevns,« forklarer Bente Larsen. I videoen ovenfor kan du få en rundvisning på hotellet.

Hotellet har 11 suiter, som er almindelige værelser med vægge og en døre. Der er en god madras, og der er udgang til egen hundegård. I loftet af hvert værelse, er der overvågningskamera, så Katja Skjold kan holde øje med hundenes ve og vel, efter hun har sagt godnat til dem. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Hotellet har 11 suiter, som er almindelige værelser med vægge og en døre. Der er en god madras, og der er udgang til egen hundegård. I loftet af hvert værelse, er der overvågningskamera, så Katja Skjold kan holde øje med hundenes ve og vel, efter hun har sagt godnat til dem. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Bente Larsen har aldrig haft sin hund i en almindelig hundepension, da hun synes, at en hundepension er for stor en omvæltning for hunden:

»Min hunds velvære betyder alt for mig. Så skal jeg ikke være urolig og spekulere på, om hun bliver trist og indelukket. Så kan jeg bedre slappe af,« lyder det fra Bente Larsen.

Det var også med afsæt i Katja Skjolds egne hunde, at ideen til hundehotellet kom. De har heller aldrig været i hundepension, og med tre hunde kunne det nogle gange være meget at bede venner og familie om hjælp. Efter flere rejser til USA, hvor luksushoteller til hunde er udbredt, tænkte hun, at hun ikke kunne være den eneste med det behov.

Hundeejere betaler 349 kroner i døgnet eller 599 kroner, hvis det er henover jul og nytår, hvorimod en traditionel hundepension ligger på omkring 200 kroner i døgnet.

Fællesarealet rummer storskærm til særligt hunde-tv og et sofaområde. Katja Skjold garanterer, at hundene godt kan finde ud af, at de ikke må ligge i sofaen, når de kommer hjem fra hotellet. Men det er afgørende for Katja Skjold, at hotellet minder så meget som et hjem som muligt, fordi hundene er vant til hjemlige omgivelser. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Fællesarealet rummer storskærm til særligt hunde-tv og et sofaområde. Katja Skjold garanterer, at hundene godt kan finde ud af, at de ikke må ligge i sofaen, når de kommer hjem fra hotellet. Men det er afgørende for Katja Skjold, at hotellet minder så meget som et hjem som muligt, fordi hundene er vant til hjemlige omgivelser. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Et beløb, som Maggies ejer Bente Larsen mener ligger i den dyre ende:

»Jeg kunne godt finde på at booke et ophold på Vandringsgaard igen, hvis det bare er for en weekend. Men hvis det er for en længere periode, bliver det alt for dyrt.«

Katja er bevidst om, at det er lidt dyrere end andre steder, men hun er af den overbevisning, at man får så meget mere hos hende.

»Nogle steder er der plads til 150 hunde, og de står i noget, der ligner en hesteboks. Folk fortæller mig, at det er for koldt, ufleksibelt, og at der er for lidt hensyntagen til den enkelte hund,« siger hun.

Hundene har et indendørs legeområde, hvor de kan boltre sig i et kuglebad, gynge og løbe igennem en hundetunel. Vis mere Hundene har et indendørs legeområde, hvor de kan boltre sig i et kuglebad, gynge og løbe igennem en hundetunel.

Selvom hundeejerne betaler mere end hos en almindelig hundepension, er Katja Skjold ikke bleg for at sende hunde hjem igen, hvis de ikke kan opføre sig ordentligt:

»Hvis hunden er dybt ulykkelig, altså hvis den ikke spiser sin mad, hyler, ikke kan finde ro og bliver stresset - eller endnu værre, hvis hunden viser aggressiv adfærd overfor de andre hunde - så går det ikke. Så ringer vi hunden hjem, og det er allerede sket nogle gange.«

Katja Skjold forsøger dog at fange signalerne, inden opholdet starter. Ejerne skal blandt andet svare på en lang række spørgsmål, når de booker, og hvis der er tvivl, får hundene en gratis prøveovernatning, så det kan afklares, om hunden kan bo på hotellet.

»Nogle gange har folk det med at overvurdere deres egen hunds formåen. Men hver gang har jeg spurgt mig selv, om jeg ville byde min egen hund det,« forklarer Katja Skjold.