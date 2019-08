Ingen grund til at få rejsefeber over flyveturen eller trafikken, når du rejser sydpå. Det er hotellets all-inclusive buffeter, du skal frygte.

Mange danskere redder sig nemlig en maveinfektion, når de er på sommerferie, og her er det efter alt at dømme særligt i Tyrkiet, det går galt.

Nye tal fra SOS International viser i hvert fald, at 4500 danskere indtil videre har haft brug for hjælp fra rejseassistance-virksomheden i år.

Tallene viser også, at Tyrkiet har overhalet Spanien, når det gælder lande, hvor danskere på ferien får brug for hjælp. Det er især maveonder, blærebetændelse og andre infektioner, der giver problemer.

Alt Tyrkiet pludselig topper listen, hænger tilsyneladende sammen med, at der også er flere, der igen er begyndt at rejse til Tyrkiet efter en årrække, hvor terrorfrygt og politisk uro fik danskerne til at vælge andre destinationer.

»Når der er flere, der rejser til Tyrkiet, vil der også være flere, der bliver syge, siger Karin Tranberg, divisionsdirektør i SOS International i en pressemeddelelse.

Tyrkiet er ikke et EU-land, og det er derfor ekstra vigtigt at have en rejseforsikring, når man rejser til Tyrkiet, da der ikke er hjælp at hente via det blå EU-sygesikringskort, understreger SOS.

»Vi anbefaler generelt altid en rejseforsikring som supplement til det blå kort, da der er flere ting, der ikke er dækket af det blå kort - for eksempel hjemtransport. Men når man rejser til Tyrkiet, skal man være opmærksom på, at det blå kort slet ikke gælder hvis man bliver syg eller kommer til skade,« siger divisionsdirektør i SOS International, Karin Tranberg.

Er du selv blevet syg på rejsen sydpå i år?

Men du kan heldigvis selv gøre meget for at undgå, at det går galt.

SOS International minder om vigtigheden af at huske god håndhygiejne og at gå uden om mad, der ikke er ordentligt tilberedt.

Skulle uheldet være ude, opfordrer organisationen til, at du kontakter deres alarmcentralen:

»Man skal ringe til alarmcentralen med det samme, for maveinfektioner går hurtigere over, hvis man får behandling fra start. Venter man for længe og bliver helt dehydreret, risikerer man at skulle indlægges, og det ødelægger ferien,« siger Karin Tranberg.