Overgangsalderen kan med sine heftige hedeture være et mareridt for mange kvinder.

Men nu kan et nyt lægemiddel, der kan tage kampen op mod netop hede- og svedeturene, være på vej. Det skriver DR.

Det er samtidig et middel, som for første gang ikke er baseret på hormoner, lyder det.

Der er tale om midlet Veoza, der er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Det virker ifølge DR ved at blokere receptorer i det område af hjernen, der står for at regulere temperaturen.

»Det her middel har et potentiale til at hjælpe mange mennesker. Men hvor stort potentialet er, skal vi nu til at finde ud af,« forklarer overlæge og klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet Ellen Løkkegaard til DR.

Det nye middel, som vil kræve en recept, forventes at komme på markedet mod slutningen af januar, oplyser medicinalfirmaet Astellas Pharma Nordics.