Hvis du godt kan lide kylling, men synes det er synd for kyllingen, at den skal dø, for at du kan få stillet sulten, så er der gode nyheder til både dig og kyllingen.

Nu kan man nemlig købe kylling, som slet ikke er lavet af kylling. I stedet er det primært lavet af ærter. Så det er faktisk ærter, der smager som kylling. Det skriver TV2 Østjylland.

Produktet har det rammende navn Pipfri og købes i samme type indpakning, som man normalt ville forvente at finde kyllingefileter i.

Pipfri sælges dog ikke som hele fileter, men snarere som strimler. En pakke koster 25 kroner og kan i øjeblikket købes i Rema1000.

Produktet Pipfri kommer fra den danske producent Naturli' Foods, der ligger i Randers. Sidste år lancerede de - under en vis mediebevågenhed - produktet Naturli' Hakket, som ligner og smager som hakket oksekød. Produktet har dog intet med køer at gøre, da det er lavet udelukkende af planter.

Det blev en stor succes og var hurtigt udsolgt. Nu håber selskabet at skabe en ny succes. Ifølge TV2 Østjylland, er produktet allerede udsolgt mange steder og nye forsyninger er på vej.

Kyllingen - eller ærteproduktet om man vil - skal steges på panden, ganske som man ville stege almindelig kylling. Direktøren for Naturli' Foods, Henrik Lund, forklarer, at produktet er rigt på protein og lavt på fedt.

»Vi ved, at mere end halvdelen af de danske forbrugere har et ønske om at spise mindre kød. Det vil vi gerne hjælpe dem med,« siger Henrik Lund til TV2 Østjylland.

Sådan ser den nye pakke kyllingekød - lavet af ærter - ud, når du ser den i køledisken. Vis mere Sådan ser den nye pakke kyllingekød - lavet af ærter - ud, når du ser den i køledisken.

Mediet har også talt med indehaver af Rema 1000 i Risskov, Michael Gertsen. Han forklarer, at hans kunder er meget glade for Pipfri og de tilsvarende kødfri kødprodukter, da mange af dem har indført en såkaldt 'kødfri dag' derhjemme.

B.T. har til gode at smage det nye ærtekyllingekød, men sidste år foretog avisen en lille smagstest af det hypede og populære sojaoksekød, som restaurant Cocks & Cows havde tilberedt for os.

»Hvis jeg bare havde lukket øjnene og spist det, så ville jeg ikke have opdaget, at det ikke var kød. Jeg har fået noget, som faktisk var kød, men som smagte mindre af kød end det her,« sagde Jonas Kuld Rathje.