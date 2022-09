Lyt til artiklen

Renten fortsætter sin stigning.

Og et 7-procents lån lurer allerede ude i horisonten.

Det skriver Finans, der kalder det et 'nyt kurschok,' at 7-procents-lånet er i spil.

Det sker nemlig allerede samme uge, som realkreditinstitutterne har åbnet for nye 6-procentsobligationer.

»Vi kan godt risikere, at der kommer en 7’er. Ingen kan udelukke noget, når det er så ekstremt,« siger Christian Hilligsøe Heinig, Realkredit Danmarks cheføkonom, til mediet.

Det var Nordea Kredit, der onsdag, åbnede for et boliglån med en rente på seks procent.

På baggrund af beregninger fra Nordea Kredit skrev Finans samme dag, at det er boligejere med et 0,5 eller 1 procentlån, der vil være bedst stillede, da de kan slå knap 40 procent af deres restgæld.

Men omlægningen er ikke uden risiko, sagde Nordea Kredits chefanalytiker, Lise Nytoft Bergmann til mediet, og tilføjer, at en omlægning at lånet kan give god mening, hvis man som boligejer forventer, at de høje renter er midlertidige, og hvis man overvejer at flytte inden for nogle år.