Coronakrisen har påvirket vores adfærd, og derfor også, hvilke skadedyr der indtager vores hjem.

For hvis du er en af dem, der har fået tilsendt en masse pakker det seneste års tid, er du måske stødt på et kryb, som kan betragtes som et relativt nyt bekendtskab i de danske husstande.

Skægkræet stortrives nemlig under gunstige corona-forhold.

Til SN oplyser skadedyrsbekæmper Jesper Ulvdal, at det ikke tidligere har været et problem i Danmark, men at det nu er i stor vækst:

»De er kommet ind i mange hjem med de papkasser, som alle vores onlinebestillinger blev afleveret i under nedlukningen. Skægkræ elsker nemlig den lim, der er i pappet,« fortæller han til mediet.

Skægkræ kan minde om sølvfisk, der trives i støvede hjem, men kan blive dobbelt så store. Op til tre centimeter lange med deres halefjer.

De reproducerer hurtigere end sølvfisk, kan kravle ad lodrette overflader, og så spiser de hellere end gerne af dine dokumenter, malerier eller lignende.

Skægkræet blev for alvor et problem i Norge for otte år siden, og siden da er de også blevet en plage i Sverige. Men det er altså først nu, at man for alvor får øjnene op for dem i Danmark.

I Norge har problemet været så stort, at det har affødt flere retssager, hvor huskøbere kræver erstatning, fordi deres huse vrimler med de små kryb. Jesper Ulvdal forudser, at noget lignende kan ske herhjemme.

For at undgå, at skægkræet indtager ens hjem, anbefaler Jesper Ulvdal, at man, foruden grundig rengøring, pakker sine varer ud udendørs, og at man ikke opbevarer papkasserne indendørs.