Med det nye år træder en ny regel i kraft, når du for eksempel bestiller mad på Nemlig.com eller smider en ordre i andre netbutikker.

Et nyt krav fra EU betyder nemlig, at du fremover skal godkende dine køb på nettet en ekstra gang.

Du vil altså skulle godkende din betaling i en såkaldt tofaktor-godkendelse – for eksempel en SMS-engangskode eller NemID.

Kravet skal gøre det sværere for IT-kriminelle at misbruge betalingskort ved at øge sikkerheden og identifikation ved onlinebetalinger.

Det er netbutikkerne, der nu skal sørge for en tofaktorgodkendelse. Hvis det ikke er tilfældet, vil betalingen som udgangspunkt afvises.

Finanstilsynet vil dog give butikkerne ind til 11. januar 2021 til at få styr på den nye godkendelse, så der ikke kommer driftsforstyrrelser, fremgår det af en pressemeddelelse fra Finanstilsynet fra oktober.

Lige nu har netbutikkerne på grund af corona kronede tider. I oktober havde rekordmange danskere ifølge Danmarks Statistik hevet varer ned fra de virtuelle hylder.

Således svarede 79 procent af alle danskere mellem 16 og 74 år, at de havde handlet på nettet inden for de seneste tre måneder, svarende til rundt regnet 3,4 millioner nethandlende personer.

Det er syv procent flere end i 2019, hvor 3,2 millioner handlede på nettet, svarende til 74 procent af alle danskere mellem 16-74 år.

Siden juledag er alle fysiske butikker – med undtagelse af dagligvarehandlen – blevet lukket ned.

Så indtil foreløbigt den 17. januar må danskerne altså ty til endnu mere nethandlen, hvis de vil have mere end blot dagligvarer i indkøbskurven.