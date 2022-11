Lyt til artiklen

Om sommeren er der stuvende fuld.

Nordhavn er blevet et solings- og bademekka for mange københavnere. Og nu planlægger By & Havn at gøre området endnu mere attraktivt ved at bygge flere almene boliger.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

By & Havns bestyrelse har besluttet, at de almene boliger skal udgøre hele 40 procent af boligkvadratmeterne i den kommende udvidelse af Nordhavn – Svanemølleholm. Dermed er det 15 procent mere end Københavns Kommunes ambitioner.

»Nordhavn er under kraftig forvandling, og udviklingen fra havne- og industriområde til en helt ny bydel sker med hastige skridt. Og nu skal rammerne for næste etape besluttes,« skriver kommunen.

Helt konkret handler det om området mellem bassinet Skudehavnen og Færgehavnsvej, som i dag primært er domineret af ubebyggede grunde, opmagasinerede containere samt større og mindre værksteds- og lagerbygninger, der skal forvandles.

»Vi mangler i høj grad betalelige boliger i København, og derfor er det især en sejr for københavnerne, at By & Havn nu har truffet en yderst fornuftig beslutning om at gøre plads til 40 procent almene boliger,« siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) og fortsætter:

»Det er et skridt på vejen til at få flere boliger, der er til at betale for de mennesker, der arbejder i byen. Og forhåbentlig er det blot det første af mange områder, hvor de almene boliger kommer til at fylde mere, så vi sikrer en blandet by med bedre sammenhængskraft.«

Udover almene boliger skal politikerne også forholde sig til blandt andet parkeringsnorm for biler, omfang og placering af publikumsorienterede funktioner i stueetagerne, som for eksempel butikker og cafeer, samt omfanget af det grønne område langs Skudehavnen.