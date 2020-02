Hvis Vesterhavet er for barskt, kan børnefamilier i Vestjylland så småt begynde at se frem til et alternativ.

Tirsdag har Ringkøbing Skjern Kommune således givet grønt lys til, at der kan opføres et Lalandia i Søndervig.

Dermed er alle godkendelser for feriecenterets realisering på plads. Det oplyser Lalandia i en pressemeddelelse.

I dag er der et Lalandia i både Billund og Rødby. Det nye Lalandia i Søndervig ventes at åbne inden sommeren 2022.

/ritzau/