I slutningen af juni blev han idømt en voldsdom.

Men nu er der godt nyt for Finanstilsynets tidligere direktør, Jesper Berg, som har fundet sig et nyt job.

På Frihedsbrevets hjemmeside står han anført som værende ny skribent for mediet

Han skal skrive i den sektion, der hedder 'Fri Værdi', og han har fredag leveret en artikel, der blandt andet handler om centralbankernes troværdighed.

Eksdirektøren blev den 28. juni i Københavns Byret idømt betinget fængsel i 20 dage for at have spyttet en parkeringsvagt i ansigtet. Hændelsen fandt sted den 14. juli sidste år, da han stadig stod i spidsen for tilsynet.

Ud over den betingede fængselsstraf er Jesper Berg idømt en bøde på 2500 kroner. Samtidig frakendes han førerretten betinget.

Jesper Berg blev vred, da han på junidagen kom tilbage til sin Volvo på adressen Halvtolv i København og opdagede en afgift i forruden, har han forklaret under et retsmøde.

Jesper Berg afviste at have spyttet på eller mod vagten. Muligvis havde han spyttet i jorden, lød det.

Retten – såvel dommer som to lægdommere – var imidlertid enige om at afvise hans forklaring. Han blev dømt for handlingen, som juridisk er en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om vold. Dette har han nægtet sig skyldig i.

Den tidligere direktør valgte ikke at anke voldsdommen.

I foråret forlod Jesper Berg sin stilling i Finanstilsynet. Det gjorde han et halvt år før planlagt, men i den officielle meddelelse om hans afgang stod der ikke noget om, at der var rejst tiltale mod ham.

Dengang begrundede han sin afgang med mange års arbejdspres.