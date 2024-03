I 12 år har Annette Lind (S) været i Folketinget.

Nu venter der hende et helt nyt liv – med en millionløn og en lækker embedsbolig.

Det skriver TV Midtvest.

Fredag blev 54-årige Annette Lind udnævnt til Danmarks nye generalkonsul i Flensborg, og her kommer det smukke generalkonsulat – som du kan se til billede af her – til at danne rammen om både hendes arbejdsliv og privatliv.

Bygningen rummer udover kancelliet og kontorer også en privat afdeling, som nu bliver Annette Linds bolig.

Lønnen er heller ikke værst.

Via en aktindsigt kan Dagbladet Holstebro oplyse, at den nye generalkonsul får en årsløn på 1,026 millioner kroner plus pension.

»Jeg har aldrig været drevet af pengene, så lønnen forholder jeg mig ikke til. Da jeg blev tilbudt det her arbejde, synes jeg det kunne være en god mulighed for udvikling. Jeg synes, det kombinerer, at jeg har været lærer, skoleleder og haft en masse udenrigspolitisk arbejde, der har bevæget sig over landegrænser, og det er det vigtige for mig,« siger Annette Lind til TV Midtvest.

Som generalkonsul skal hun arbejde med dansk-tyske forhold i grænselandet, herunder det danske mindretal i Sydslesvig.