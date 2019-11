En lang række skoler landet over har i den seneste tid modtaget falske bombetrusler.

De seneste tilfælde fandt sted mandag, hvor de to nordjyske skoler Tingstrup Skole og Klarup Skole uafhængigt af hinanden modtog bombetrusler.

Nu bekræfter politiet over for DR og Nordjyske, at truslerne er blevet sendt via det nye it-system Aula, som skal afløse Forældreintra i hele landet.

Til Nordjyske fortæller Jess Falberg fra Nordjyllands Politi, at i alt seks nordjyske skoler har modtaget trusler gennem det nye beskedsystem.

Det drejer sig - udover Tingstrup og Klarup - om skolerne Højene Skole, Lundergaardskolen, Bjergby Skole samt Hadsund Skole.

Derudover har en række skoler i øvrige dele af landet også modtaget trusler gennem Aula - det er uvist hvilke skoler, der er tale om.

I forbindelse med truslen mod Tingstrup Skole i mandags, stod en 13-årig elev som afsender. Han truede i beskeden med at sprænge en bombe, hvis skolen ikke udbetalte penge til en specifik konto.

Det har dog siden vist sig, at det ikke var eleven selv, der havde sendt beskeden.

Mens han sad til afhøring hos politiet i Thisted, modtog en lærer nemlig endnu en bombetrussel fra drengen - denne gang via iMessage, skriver DR.

»Drengen kan ikke have sendt fra iMessage, for han ejer ikke en iPhone. Og han kan heller ikke have sendt den, mens han sad hos os,« siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted til mediet og fortsætter:

»Derfor kan hans oplysninger være blevet brugt, og så kan selve truslen være blevet sendt andre steder fra end fra ham.«

Det samme er tilfældet på skolen i Klarup, hvor en 15-årig elev stod som afsender.

Over for Nordjyske understreger vagtchef Jess Falberg, at forældre roligt kan sende deres børn til skole, da der er tale om svindel, og dermed ingen reel fare er.

»Vi efterforsker det, men vi vurderer ikke, at der en risiko,« siger han til mediet.

I tilfældene på Tingstrup Skole og Klarup Skole blev truslerne sendt til både skolernes ledelse og personale samt til elever og forældre.

Politiet forsøger nu at efterforske sig frem til, hvem der står bag beskederne, og om der er en sammenhæng i sagerne landet over.