»Hvis jeg må røre ved din tissekone, så må du røre min tissemand og få mange vingummier.«

Disse ord kom ifølge Mette Jannsen ud af hendes femårige datters mund tirsdag.

I sidste uge fortalte B.T. Mette Jannsens historie. En historie, der ifølge Mette vil ændre hendes og sin datters liv for altid.

Kort fortalt fandt 35-årige Mette sin datterens cykel ude foran et hus tæt på, hvor de bor. Hun vidste, at der bor en ældre mand i huset, men hun havde aldrig hilst på ham.

Alligevel bankede Mette på døren, fordi hun undrede sig over, at datterens cykel var smidt ude foran. Og så fik hun sig ellers noget af et chok.

Hendes femårige datter åbnede nemlig døren hos den ældre mand. Efterfølgende fortalte hun, at hun havde ligget i mandens seng, og at han havde kysset hende.

Og nu er der nyt i sagen.

Fyns Politi har nemlig lukket den. Det bekræfter Morten Ravn, politikommissær ved afdelingen for seksualforbrydelser hos Fyns Politi, over for B.T.

Denne beslutning er Mette Jannsen rystet og uforstående over.

»Jeg er vred, ked af det og føler mig magtesløs,« fortæller hun. Følelser, hun også har delt på Facebook.

Hvad, der ligger til grund for hendes uforståendhed, er de udsagn, hun har hørt fra datter, siden hun anmeldte sagen mandag 3. maj klokken 15.16.

Selvom de er enormt private, personlige og grænseoverskridende, har hun valgt at fortælle om dem til B.T.:

Først er det vigtigt at fastslå, at Mette har aftalt med politiet, at hun ikke har måtte spørge ind til sin datters oplevelser. Dette for at undgå, at hun ville påvirke efterforskningen og lægge ord i munden på sin datter.

Dog har Mettes datter været så påvirket af oplevelserne hos den lokale, ældre mand, at hun selvstændigt har sat ord på, hvad der er sket over for Mette Jannsen.

»Onsdag aften var hun utrøstelig og fortalte mig, at hun havde danset nøgen foran ham,« fortæller Mette, der, som aftalt med politiet, ikke spurgte yderligere ind, men blot forsøgte at trøste sin datter.

»Torsdag aften, da hun var i bad, siger hun: 'Sådan her gjorde manden.' Så viser hun, hvad han gjorde med fingrene i hendes nedre regioner – på en måde, som et femårigt barn ellers ikke ville vide noget om.«

Ifølge Mette har datteren desuden fortalt, at hun har rørt ved mandens kønsdele, og manden har rørt ved hendes.

Frygtelige scener. Men faktum er altså, at Fyns Politi har valgt at lukke sagen.

»Vi har efterforsket sagen, og på baggrund af en juridisk vurdering tyder intet på, at der er hold i anmeldelsen. På den baggrund indstiller vi efterforskningen,« fortæller Morten Ravn til B.T.

Politiet ønsker ikke at udtale sig yderligere, men Ravn påpeger, at det er vigtigt, at man tager afstand fra selvtægt, idet manden hverken er sigtet eller dømt.

Sagen er dog ikke afsluttet hos familien Jannsen. Langt fra. Mette mærker tydeligt, at hendes datter er anderledes, end hun plejer at være.

»Hun er stadig energisk og nogenlunde glad. Men der skal ikke så meget til at vælte hendes verden. Og så er hun helt utrøstelig, når vi skal sove.«

Mette kigger nu efter et nyt sted at bo.

»Det eneste, jeg ved lige nu, er, at vi ikke kan blive boende her. Hver gang jeg går ud fra vores havelåge, bliver jeg vred og ked af det. Jeg kan ikke slappe af og kigger mig hele tiden over skulderen,« fortæller hun.