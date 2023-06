Cheflægen og chefsygeplejersken på den meget omtalte mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital er blevet fritaget fra tjeneste.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge avisen er medarbejderne på afdelingen tirsdag blevet orienteret om, at afdelingens cheflæge Charlotte Burchard Nørager og chefsygeplejerske Knirke K. Hartmann er blevet fritaget fra tjeneste 'indtil videre'.

Det sker i kølvandet på sagen om de flere hundrede kræftpatienter, som på Aarhus Universitetshospital er blevet opereret for sent i forhold til de maksimale ventetider for kræft.

Ifølge Jyllands-Posten begrundes tirsdagens beslutning blandt andet med, at afdelingen endnu er i en 'meget alvorlig situation'.

Mandag kom det frem, at en af de patienter, der måtte vente for længe på at blive opereret for tarmkræft på Aarhus Universitetshospital (AUH), er blevet tilkendt erstatning for første gang.

Det oplyste Patienterstatningen til DR.

Kræftsagen kostede desuden tidligere på året to direktører på AUH jobbet, da hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen blev fyret, skriver Ritzau.

Tirsdag i sidste uge meddelte regionen, at to topchefer opsagde deres stilling. Der var tale om regionsdirektør Pernille Blach Hansen og lægefaglig koncerndirektør Helene Probst i Region Midtjylland.

Tidligere skatteminister Jonas Dahl overtager stillingen som regionsdirektør fra 1. august.