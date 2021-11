Byggeriet ved det nye OUH skrider for hver dag fremad, og når det nye hospital står færdigt, kommer det til at være Danmarks største, nybyggede hospital.

Men en ny analyse viser, at der kommer til at være stor mangel på parkeringspladser, når først hospitalet er åbnet og i drift.

Det drejer sig om intet mindre end 1.400 parkeringspladser, som man mener at komme til at mangle.

»Skal man på sygehuset, så er man ofte syg eller nervøs over det, man skal ind til. Så duer det ikke, at man også er nervøs for, om man kan finde en plads,« siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Anlægs- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark.

Analyser udarbejdet i 2010 fastsatte behovet for parkeringspladser ved det nye hospital til 3.000.

Men nye analyser viser altså nu, at der i 2030 vil være behov for over 4.000 pladser - man regner med omkring 4.400 pladser.

Altså har man skudt forkert med i alt 1.400 parkeringspladser.

»Fremtiden er svær at spå om, men nu har vi en gennemarbejdet analyse, der er et solidt udgangspunkt. Derfor sætter vi gang i arbejdet, der skal se på, hvordan vi så får etableret de parkeringspladser bedst muligt,« siger Karsten Uno Petersen og fortsætter:

»Den kollektive trafik og cyklismen på det nye OUH skal selvfølgelig fremmes mest muligt, men uanset dette forventer vi fortsat et større parkeringsbehov i fremtiden. Det er den fremtid, vi forsøger at vise rettidig omhu i forhold til.«