Hvem er det, der står i spejlet?

Hukommelsen svigter, og personligheden ændrer sig. Hjernen visner langsomt, men sikkert. Alzheimers er en alvorlig demenssygdom, som cirka 50.000 danskere er ramt af. Men nu er der godt nyt.

Amerikanske forskere kan nemlig være på vej med et gennembrud i behandlingen af sygdommen, skriver BBC.

Steen Hasselbalch, professor og overlæge på Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet, er begejstret for nyheden.

Steen Hasselbalch er professor i demenssygdomme, forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens og overlæge i Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet. Foto: Bax Lindhardt

»Det er første gang, vi har håb om, at der kommer noget medicin, der rent faktisk kan bremse sygdommens udvikling. Vi har ventet på det her i over 20 år,« siger han til TV2.dk og tilføjer:

»Vi kan se forandringer i hjernen mange år før, man får sygdommen, og det vil sige, at man muligvis kan forhindre, at sygdommen overhovedet udvikler sig, så potentialet er meget, meget stort.«

Det er den amerikanske medicinalvirksomhed Biogen, der har udviklet den nye behandling, som muligvis vil kunne bremse sygdommen i at udvikle sig.

Alzheimers udvikler sig ved, at der ophober sig proteiner i hjernen. Den nye behandling retter sig netop mod disse proteiner.

Hvis behandlingen effektivt kan bremse ophobningen af protiner, vil sygdommen kunne holdes i ave og patienten kunne forblive sig selv i længere tid.

Steen Hasselbalch maner dog også til besindighed. Nye behandlinger har nemlig før vist sig at fejle.

Men hvis den nye behandling bliver effektiv, vil den ikke blot være en gevinst for patienten og de pårørende.Den vil også have stor samfundsøkonomis betydning, da patienter med Alzheimers ofte er meget plejekrævende.