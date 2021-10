Har du set det?

Efter Kennedy Pladsen i Aalborg blev gravet op på grund af ombygning, er byens udsatte stimlet sammen om elevatoren på banegården.

Men det er fortid nu.

Et nyt, stålgråt gelænder er blevet sat op hele vejen rundt om elevatoren.

Det er det, så de udsatte aalborgensere ikke længere skal sidde der.

»Jeg forstår godt, at de har sat hegnet op, men jeg accepterer det simpelthen ikke som en værdig løsning,« siger Jonas Jakobsen, der er regionschef for Kirkens Korshær i Nordjylland.

Efter gruppen begyndte at holde til rundt om elevatoren, har DSB fået flere klager fra borgere, der følte sig utrygge og forhindret i at benytte sig af elevatoren.

»Vi har sat gelænderet op for at gøre det mindre attraktivt at sidde der, og så prøver vi til gengæld at gøre andre steder mere attraktive at sidde,« siger Tina Maria Larsen, der er centerchef i Center for Sociale Indsatser.

Synes du, det er okay, at gelænderet er blevet sat op?

Her har kommunen blandt andet lavet de såkaldte hellesteder i Kildeparken, Fjordparken og bag Medborgerhuset. Her er der siddepladser, dække for regn, toiletter og stikkontakter.

Men Jonas Jakobsen er ikke imponeret over løsningen.

»De udsatte borgere er ikke nødvendigvis interesseret i at sidde gemt væk i Kildeparken. De vil gerne sidde omkring mennesker, og det kommer ikke bag på mig, at de vælger at rykke over ved elevatoren ved banegården, hvor der er byliv, og man kan sidde med lidt støtte i ryggen,« siger han og fortsætter:

»Når man ikke tilbyder et værdigt alternativ, finder de selv det mest tilgængelige alternativ. De skal have lov til at være en del af bybilledet, og de folk er jaget rigeligt i forvejen.«

Jonas Jakobsen understreger, at han han godt kan forstå elevatorbrugerne, der hverken synes, det er trygt eller værdigt at skulle træde over et menneske for at komme derind.

Men han mener ikke, det fjerner problemet at sætte hegnet op.

»Man burde intensivere indsatsen for at finde steder til dem i selve byen. Det kan ikke passe, at der ikke er 15 kvadratmeter et sted i byen, som man kan sætte af til dem.«

Tina Maria Larsen mener, at der er et sted til de udsatte borgere i byen:

»Jeg er jo enig med Jonas i, at hvis vi forsøgte at få folk væk fra byrummet, ville det være problematisk. Men det er ikke tilfældet, for byen er for alle. Vi har også sat bænke op ved Café Parasollen, der bliver godt brugt. Der skal være fredelig sameksistens, og det er det, vi har prøvet her,« siger hun.

Centerchefen mener, at gelænderet netop skal skabe fred og fordragelighed aalborgenserne imellem.

»Det her er jo en borgergruppe, der bliver stigmatiseret yderligere, hvis folk i nærmiljøet bliver vrede på dem. Vi prøver at finde en løsning her, som både de udsatte målgrupper trives med, men hvor de ikke kommer i konflikt med de nære omgivelser. Vi benytter os af nudging.«

Men det er ikke ordet nudging, der dukker op i Jonas Jakobsens hoved, når han hører om gelænderet.

»Det kalder man jo dark design, og vi har heldigvis aldrig haft det i Aalborg Kommune, men det er da bekymrende, hvis det er den vej det går. At få hjemløse af vejen, havde jeg nær sagt,« siger han.

Dark design er såkaldt fjendtlig arkitektur. Man indretter byen, så den skubber folk ud af bybilledet. For eksempel ved at gøre bænke skrå, så hjemløse ikke kan sove på dem.

»Jeg er virkelig ked af, hvis det er det ord, der bliver brugt om gelænderet, for det er ved gud ikke noget, vi vil i Aalborg Kommune. Den har løsning skal gerne skabe fredelig sameksistens,« svarer Tina Maria Larsen.