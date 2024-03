Det får kritik fra alle sider, at klinisk forskning igen pålægges gebyrer, der kan bremse vigtig forskning.

Regeringens genindførelse af gebyrer på medicinforsøg får hård kritik af læger, forskere og lægemiddelindustrien.

De frygter, at det vil skade både patienter og vigtig behandling.

Lægeforeningen kalder genindførslen af gebyrer på kliniske forsøg og ikkekommerciel forskning, der ellers har været fritaget siden 2018, for en klar svækkelse af forskningen.

Foreningen frygter, at gebyret vil medføre færre forsøg med ny viden om behandlingers kvalitet.

Den peger på risiko for øget ulighed i sundhed, når forskning på områder af ikkekommerciel interesse svækkes.

- Det er især et problem for underprioriterede sygdomsområder uden stor kommerciel interesse, siger Sanne Marie Thysen, formand for Lægeforeningens forskningsudvalg.

På disse områder er det tit små private fonde, som finansierer projekterne. Her kan gebyrer i omegnen af 50.000 kroner let blive en stopklods.

Efter fritagelse i en årrække blev gebyrerne på omkring 50.000 kroner per forsøg indført igen per 11. januar.

- Vores bekymring er, at det bremser meget af den vigtige praksisnære forskning. Hvor man sammenligner forskellige behandlingsformer lokalt, og som nogle gange siden fører til ændret behandling.

Hun siger, at det vil være en stor udfordring fremover at finde penge til også at dække gebyrerne.

- Jeg opfordrer til, at man fra politisk hold kommer med en løsning. Ellers undergraver vi som samfund vores egen grundforskning, siger hun.

Jens Søndergaard er professor på Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Han deler i høj grad bekymringen.

Han mener, at gebyret også vil ramme lægemiddelindustrien, som nogle gange får idéer netop fra mindre forsøg.

- Det her er bare en virkelig dårlig måde at spare penge på i et lille land, hvor vi i høj grad lever af resultaterne fra god forskning, siger han.

Den kritik bakker Lægemiddelindustriforeningen også op om.

- Alle har interesse i aktive og stærke forskningsmiljøer. Det skal være nemt for de offentlige forskere at igangsætte kliniske lægemiddelforsøg, og her kan gebyrer blive en uoverstigelig hindring, siger fagpolitisk chef Jakob Bjerg Larsen.

/ritzau/