Allerede længe før coronaen lagde den kinesiske storby Wuhan ned, var virussen nået til Italien.

Det viser et studie fra National Cancer Institute (INT) i Milano i Italien.

Verden fik første gang viden om det nye coronavirus i december 2019, hvor sygdommen spredte sig med stor hast i Wuhan.

Men allerede i september 2019 – altså tre måneder tidligere – var virusset i Italien, viser det italienske studie. Det skriver Reuters.

Skiturister tog coronaen med sig hjem til Danmark fra skieferier i Italien. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Skiturister tog coronaen med sig hjem til Danmark fra skieferier i Italien. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Verdenssundhedsorganisationen WHO har tidligere sagt, at det ikke kunne udelukkes, at coronaen tidligt havde spredt sig ud over Kinas grænser, men det er nyt, at det nu kan fastslås, at virusset allerede var i Europa i september 2019.

Der skulle dog gå flere måneder, før Italien registrerede sin første covid-19-patient 21. februar i år i en lille by nær Milano i den nordlige region Lombardiet, hvor der senere udspillede sig apokalyptiske scener med militærkøretøjer, der i kolonnekørsel fragtede corona-lig bort fra Bergamo i ly af natten.

De italienske forskere fandt, at 11,6 procent af 959 forsøgspersoner, der blev fulgt fra september 2019 til marts i år, havde udviklet corona-antistoffer et godt stykke tid før februar i år.

Og i fire tilfælde fandt forskerne antistoffer allerede i den første uge af oktober, hvilket betyder at personerne allerede var smittet i september.

En kvinde har fået konstateret covid-19 på hospitalet i Codogn i Italien, der var det første sted i Europa, som fik et bekræftet coronatilfælde. Foto: Mathias Svold Vis mere En kvinde har fået konstateret covid-19 på hospitalet i Codogn i Italien, der var det første sted i Europa, som fik et bekræftet coronatilfælde. Foto: Mathias Svold

Ifølge forskerne betyder det, at corona-virusset har kunnet cirkulere i befolkningen i lang tid og med lav dødelighed, før virusset for alvor bed sig fast.

Italienske forskere har tidligere taget kontakt til WHO og rapporteret om et højt antal tilfælde af lungebetændelse og influenza i Lombardiet i sidste kvartal af 2019 og kædet det sammen med, at corona-virusset kan have cirkuleret i området tidligere end antaget.

WHO vil nu gennemgå de nye fund fra de italienske forskere.