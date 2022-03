Tirsdag er der opdaget fulgeinfluenza på Langeland.

Nærmere bestemt hos en hobbybesætning på i alt 11 dyr i Tranekær, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Prøver fra Statens Serum Institut har vist, at det er den dødelige fulgeinfluenza H5N1, der er tale om.

Derfor er alle tilbageværende dyr blevet aflivet.

»Det er ærgerligt, at vi har et nyt udbrud af fulgeinfluenza,« udtaler Mette Kirkeskov Sie, chef for VeterinærØst, Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen.

Faktisk havde Danmark netop fået status som fugleinfluenzafri af den internationale dyresundhedsorganisation OIE.

Og da det er en hobbybesætning af fugle, der er smittet, beholder vi den status.

»Både fjerkræbranchen og hobbyavlere har spurgt os, om de ikke snart må lukke deres dyr ud, men smitterisikoen er stadig høj. Det viser mange fund af døde vilde fugle,« lyder det ydermere fra Mette Kirkeskov Sie.

I vinterperioderne har hønse- og fugleejere pligt til at holde fugle inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle.

Smitteudbruddet på Langeland betyder, at der nu oprettes en trekilometers beskyttelseszone og en tikilometers overvågningszone fra den smittede besætning ved Tranekær.

Det betyder, at det i den omkringliggende zone er forbudt af sælge og flytte æg, høns og anden fugle, medmindre man får tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Disse restriktioner bliver ophævet 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af hønsegården er afsluttet.