Lyden af, at man er nummer 30 i køen hos lægevagten, er noget de fleste kender og hader.

Men den lange ventetid i røret, mens man har voldsomme smerter kan måske være fortid nu.

For både de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner kommer til at gå til det kommende forhandlingsbord med en mission om at tale varmt om en akutknap, så du og andre kan trykke sig foran de andre i køen.

Det bekræfter chefforhandler for Danske Regioner Bo Libergren (V) overfor B.T. på baggrund af en artikel fra DR.

»Det kommer til at være Region Hovedstaden, som sidder med det, men det er en akutknap, hvor man kan komme foran i køen hos lægevagten, hvis man selv vurderer, at man har for mange smerter.«

Det betyder, at når du ringer til lægevagten, får du mulighed for at trykke 9 på dit tastatur, hvis du mener, at din tilstand er så alvorlig, at du skal snakke med en læge omgående.

»Region Hovedstaden har også erfaringer med, at det ikke kommer til at blive misbrugt. Lægevagten er ikke et spørgsmål om liv og død, men det er mere det her med, at nu er der behov for at tale med lægen, fordi ens smerter stiger,« fortæller Bo Libergren.

Bo Libergren understreger, at det vil være en klar prioritering ved de kommende forhandlinger, og at han ikke regner med at der går lang tid før at det bliver en del af praksis.

ARKIVFOTO 2014 af Akutberedskabet 1813 (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2014) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere ARKIVFOTO 2014 af Akutberedskabet 1813 (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2014) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Også PLO slår et slag for ideen, der mener, at den i sidste ende kan være med til at redde liv.

»Hvis man ringer om noget, som er rigtigt livstruende eller farligt, så skal man vejledes til at ringe 1-1-2 eller måske til at trykke på en akutknap, så man kommer foran i køen. Det kunne være en del af de aftaler, man laver i regionerne i det næste års tid,« siger Jørgen Skadborg, der er formand for PLO til DR.