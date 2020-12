Borgere, der lader sig pcr-teste i Taastrup de næste dage, får også tilbudt en hurtigtest i forskningens navn.

Et dansk forskningsprojekt sammenligner pålideligheden af prc-test og hurtigtest. Det skriver Region Hovedstaden på sin hjemmeside.

Fra 26. december har alle borgere, der har bestilt tid til en pcr-test i testcenteret i Taastrup, også fået tilbudt en hurtigtest.

Muligheden for at blive testet med begge test fortsætter frem til 30. december.

Resultatet skal gøre forskerne klogere på kvaliteten og værdien af de to testmetoder.

Det fortæller Freddy Lippert, der er læge og direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

- Det er en supersimpel videnskabelig undersøgelse, som vil give et rigtig godt svar.

- Jeg forventer, at vi på baggrund af resultaterne kan kvalificere anbefalingerne til, hvilke borgere der bør tage de forskellige test, siger Freddy Lippert

Han håber, man kan offentliggøre resultatet af forskningen i starten af det nye år.

Derudover er det ikke kun danske forskere, projektet skal gøre klogere, fortæller han.

- Vi forventer, at det bliver publiceret i et internationalt tidsskrift. Det vil sige, at andre samfund og læger vil få gavn af vores erfaringer.

Man håber på at undersøge 4000 personer med begge test i løbet af de fem dage.

Siger man ja til tilbuddet, vil man få svar på begge test.

Det er den sydkoreanske hurtigtest "Standard Q covid-19 AG" fra selskabet SD Biosensor, som man tester de 4000 personer med.

Det er den hurtigtest tre ud af de fire private leverandører, som regeringen har indgået aftaler med, bruger.

De tre leverandører er Falck, SOS International og Copenhagen Medical.

Projektet er et samarbejde mellem Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Statens Serum Institut, og Region Hovedstadens Akutberedskab.

/ritzau/