Til efteråret åbner et helt nyt forskningscenter på Odense Universitetshospital. Og centeret kommer til at skulle drives på en noget anderledes måde.

I spidsen for centeret kommer nemlig til at stå en patient eller en pårørende.

Når man hører, hvad centerets opgave bliver, så giver det i virkeligheden meget god mening at lade en patient eller en pårørende stå i spidsen. Formålet med det nye center er nemlig at indsamle viden om og udbrede inddragelsen af patienter og pårørende i forskning – og ikke kun som forsøgspersoner.

»Centeret skal skabe grundlag for, at patienter og pårørende kan inddrages meningsfuldt i sundhedsforskning på OUH. På centeret skal patienter, pårørende og forskere mødes og udveksle idéer, viden og ekspertise, der er relevant for sundhedsforskning,« skriver OUH selv om det nye forskningscenter.

Den nye patient- og pårørendeleder kommer dog ikke til at stå med opgaven alene.

Centeret skal nemlig drives side om side med Astrid Janssens, der er forskningsleder på Odense Universitetshospital.

Med det nye center håber OUH at leve op til dets ambition om at involvere patienter aktivt i alle former for forskning på sygehuset.

Og hvordan det præcist skal ske kommer altså til at være op til den kommende patient- og pårørendeleder.

Selvom listen over relevante kompetencer, som den nye centerchef skal besidde, er lang, så er det vigtigste dog, at personen er patient, tidligere patient eller pårørende til en person med kronisk sygdom eller handicap.

For på den måde har den kommende chef personlig erfaring med sundhedssektoren.

»I afdelingen skal enhver given situation ses med patientens øjne. Det er vigtigt, at patienterne oplever deres besøg på OUH som en helhed, og at OUH som sygehus tager et fælles ansvar for patientens situation,« skriver Odense Universitetshospital i stillingsopslaget.

Det er dog ikke en fuldtidsstilling, man kan se frem til, skulle man beslutte sig for at søge jobbet. I jobbeskrivelsen lyder stillingen nemlig på mellem 11 og 15 timer om ugen.