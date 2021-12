30. november kom der nye boller på suppen, hvis man skulle krydse Storebælt.

Efterårsdagen bød nemlig på kraftige vindstød. Som så mange gange før.

Men noget var alligevel anderledes denne sidste dag i november. For første gang valgte Sund og Bælt nemlig at udstede et decideret forbud mod vindfølsomme køretøjer på broen. Tidligere har det ellers blot lydt, at den slags blev frarådet.

»Vi har indført det, fordi vi kunne se, at der stadig skete uheld, fordi bilister ikke fulgte vores råd om ikke at køre ud på broen med vindfølsomme køretøjer,« fortæller teknisk chef i Sund og Bælt, Kim Agersø Nielsen, til DR Indland og fortsætter:

»Der har været alvorlige uheld – til tider endda med personskade – og en lastbil, der vælter og lukker forbindelsen, tager det lang tid at rydde op efter, og det er til stor ulempe for hele samfundet.«

Et sådan forbud bliver gældende, når det blæser mere end 15 meter i sekundet.

Men bryder man dette forbud, resulterer det ikke i en bøde – ikke endnu, i hvert fald.

Det er nemlig kun politiet, der har myndighed hertil, forklarer Kim Agersø Nielsen.

Men problemet stopper ikke her. For skiltningen er nemlig endnu ikke godkendt af Transportministeriet, hvorfor forbudsskiltene altså heller ikke er gældende for færdselsloven endnu.

I Sund og Bælt forventes det, at ovenstående vil falde på plads i det nye år, men der er ikke fastlagt en dato.