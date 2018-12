Nu får københavnere og andet godtfolk i hovedstadsområdet måske snart mulighed for at slappe af i naturen i nye feriehytter helt tæt på naturen.

Virksomheden Bay Arch har nemlig planer om at opføre en fritidsoase med feriehytter, saunaer og badesøer i et område uden for Høje-Taastrup vest for København.

Det skriver Dagbladet Roskilde.

»Vores projekt er en fritidsby, hvor man kan opholde sig og bo i korte perioder for at få fred og ro. Der vil være helsefaciliteter som sauna og badesøer og en masse natur. Vi ønsker at skabe en fritidsoase i hovedstadsområdet,« siger Christian Bay Jørgensen, der er arkitekt og indehaver af Bay Arch til avisen.

Han forklarer, at målgruppen er travle folk i byen.

»Vi mennesker bliver mere fortravlede i hverdagen. Med 'Hedestaden' vil vi give folk muligheden for at få ro tæt på naturen og for at få den følelse af frihed, som folk efterspørger. Man skal komme ned på jorden og være en til en i naturen,« siger han.

Det er endnu uvist, hvornår området er færdigt, men Christian Bay Jørgensen mener, at et godt bud er påsken 2020.

Udviklingsaftalen er blevet vedtaget i byrådet, og nu skal der udarbejdes en lokalplan for området, inden arealet sendes i udbud.

Bay Arch er nu på udkig efter en investor.

'Hedestaden' er en arbejdstitel for projektet, men det kan meget vel blive det endelige navn.