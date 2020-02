Endnu et dramatisk knvistikkeri har fundet sted i København tidlig søndag morgen.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Klokken 06.50 fik vi en anmeldelse om et knivstikkeri i Matthæusgade på Vesterbro. Vi har to tilskadekomne personer, og vi har anholdt én person,« siger vagtchef Thomas Hjermind.

»Vi har foretaget en afspærring af gerningsstedet, og lige nu bliver der lavet tekniske undersøgelser for at finde beviser. Jeg kan ikke sige noget om tilstanden på de tilskadekomne,« tilføjer han.

Sent lørdag nat måtte politiet rykke ud til at andet knivstikkeri på Christiania i det, der er blevet karaktiseret som et forsøg på manddrab.

Ud på morgenen var den så gal igen på Matthæusgade.

Er det foregået i en lejlighed?

»Det er for tidligt at sige noget om endnu«.

Er det banderelateret?

Det virker som om, at det er nogle, der har en indbyrdes relation.

Leder i efter andre gerningsmænd?

»Vi efterforsker stadig hændelsen. Om det så fører til andre anholdelser, det kan jeg ikke udelukke,« siger Thomas Hjermind.