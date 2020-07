'Arrividerci, Americano'.

Fem amerikanere, der fløj med privat jetfly til Middelhavsøen Sardinien, blev i onsdags nægtet indrejse til Italien på grund af nye EU-rejsebegrænsninger for lande med højt antal smittede med coronavirus.

Det skriver det store amerikanske nyhedsmedie CNN.

Den private jet - som startede fra Colorado med 11 feriegæster ombord - ankom i lufthavnen Cagliari onsdag formiddag, oplyser talsmand for det lokale politi til CNN.

For fem amerikanere var denne lufthavn i Cagliaria på Sardinien et lukket land på grund af coronasmitten i USA. EPA/FABIO MURRU Foto: FABIO MURRU Vis mere For fem amerikanere var denne lufthavn i Cagliaria på Sardinien et lukket land på grund af coronasmitten i USA. EPA/FABIO MURRU Foto: FABIO MURRU

Tidligere denne uge vedtog EU formelt et sæt anbefalinger, der giver rejsende uden for unionen mulighed for at besøge EU-lande.

Men listen over 14 lande inkluderer ikke USA, da antallet med coronasmittede er så højt, at det ikke regnes som sikkert.

I øvrigt rejste de fem amerikanske statsborgere med venner fra New Zealand, England, Tyskland og Italien.

De italienske myndigheder oplyser, at de forsøgte at 'finde en løsning' på problemet med de amerikanske rejsende. Men der var ikke muligt, oplyser politiets talsmand til CNN.