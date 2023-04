Lyt til artiklen

Hvis du bor nær en motorvej, ofte befinder dig i en lufthavn eller blot er nær andre støjkilder, er der en risiko for, at du bliver mere voldelig.

Det er nemlig blevet undersøgt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem støj og voldelig adfærd. Og dét er der.

I hvert fald hvis man kigger i et nyt studie, som Aarhus Universitet har foretaget.

»Der er et stort fokus på luftforurening og de helbredsmæssige konsekvenser af det, men der er ikke så meget forskning, der viser, hvad støjforurening gør ved os. Vi ved, at støj også kan påvirke helbredet, men alle de øvrige konsekvenserne er meget lidt undersøgt,« forklarer Timo Hener, Lektor på Institut for Økonomi ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet, om baggrunden for sit studie.

Studiet er foretaget på baggrund af observationer omkring Frankfurt Lufthavn, der er en af de mest travle i Europa med 1300 fly, som lander og letter hver dag.

12 kommuner med op til 30 km afstand henholdsvis øst og vest for Frankfurt Lufthavn blev observeret.

Og der er observeret i tidsrummet mellem klokken 06 og 18, hvorfor støjen fra nattelivet er udelukket som årsag.

'Når der tages højde for alle variabler og alternative muligheder, viser Timo Heners analyser, at for hver enkelt decibel støjen øges, stiger voldsraten med 1,6 procent', står der i studiet, som fortsætter:

'Det lyder måske ikke umiddelbart af så meget, men studiet viser også, at en hel dag med cirka 700 fly, der lander, øger baggrundsstøjen med i gennemsnit 4,1 decibel. Det svarer til, at støjen opleves som en 33 procents stigning, hvilket medfører, at voldsraten rent faktisk stiger med 6,6 procent'.

Det er særligt mænd, som bliver påvirket af støjen ifølge studiet.

Studiet skriver også, at der er 246 flere ofre for vold hvert år i de undersøgte områder omkring lufthavnen.

Også støjgener fra trafikstøj er en del af undersøgelsen, som du kan læse mere om her.