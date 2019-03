Nyt dansk studie dræber igen påstanden om, at der skulle være kobling mellem MFR-vaccinen og autisme.

En sejlivet påstand om koblingen mellem MFR-vaccinationen og autisme er for anden gang blevet modbevist.

Det sker i et nyt dansk studie, der er foretaget af forskere fra Statens Serum Institut (SSI).

- Vores studie er væsentligt større end det seneste, og vi har haft flere måder at analysere på. I alle tilfælde er vi nået frem til, at der ingen sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme, siger seniorforsker ved SSI Anders Hviid, der står bag undersøgelsen i samarbejde med professor Mads Melbye.

I over 20 år har påstanden om, at MFR-vaccinen skulle øge børns risiko for at udvikle autisme. Det afviser forskerne bag det store studie blankt.

- Autisme forekom lige hyppigt iblandt de børn, der var blevet MFR-vaccineret, og de i alt 31.619 børn, der ikke var. Derfor må vi konkludere, at MFR-vaccinen ikke giver øget risiko for at udvikle autisme, siger Anders Hviid.

Undersøgelsen omfatter 657.461 børn født mellem 1999 og 2010, som er blevet fulgt fra, de var et år gamle til august 2013. Samtidig har forskerne koblet informationer fra flere registre, herunder Det Danske Vaccinationsregister og opgørelser over autismediagnoser, sammen.

Sammenlignet med det forrige studie, der blev lavet i 2002, er det 100.000 flere børn.

Den sejlivede påstand om sammenhængen kom frem for 20 år siden. Af samme grund fravalgte mange forældre i 00'erne at vaccinere deres børn mod en række børnesygdomme, herunder mæslinger.

- Man kan se, at vi får flere mæslingetilfælde i Europa og i USA, og det er på grund af vaccinemodstand, siger Anders Hviid.

Vaccinationen mod mæslinger har siden 1987 været en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Andelen af vaccinerede lå i 1990erne og 00erne under 90 procent, men tilslutningen sneg sig i 2012 igen op på den anden side af 90 procent.

/ritzau/