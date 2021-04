»Trist.«

Det er det lille, spagfærdige, men også umådeligt hårdtrammende og smertelige ord, 68-årige Peter Jensen fra Frederiksberg sætter på sin lillebrors skæbne. Han blev kun 57 år.

Den 9. marts i år fik Peter Jensens lillebror som en del af frontpersonalet i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden det første af to planlagte stik med AstraZeneca-vaccinen.

»Han var skideglad for, at han skulle vaccineres, for så håbede han at komme ud af hele det her gedemarked med restriktioner. Han så frem til, at det ville lette hans hverdag privat og også på jobbet«.

Men det lille, undseelige stik i skulderen blev ikke en lettelse.

I de første par dage efter vaccinationen fik lillebroren det dårligt. Han sygemeldte sig fra sit arbejde. Symptomerne blev værre. Han fik svær hovedpine og mavesmerter.

Tirsdag den 16. marts havde broren ifølge Peter Jensen fået det noget bedre. Han havde det så godt, at han sammen med en ven hyggede sig med med at lave noget mad og spise sammen.

»Der er han okay. Men dagen efter får han det rigtig dårligt. Han kaster op, og han ringer selv efter en ambulance. Der går lang tid, før den dukker op, og vedkommende, der har hjulpet ham, må rykke efter ambulancen.«

Genrefoto.

»De kommer så endelig og henter ham, og han vakler selv ud til ambulancen. De sætter udrykning på og kører ham til hospitalet i Roskilde (Sjællands Universitetshospital, Roskilde, red.). Han mister bevidstheden i ambulancen,« fortæller Peter Jensen.

Lillebroren bliver scannet på hospitalet i Roskilde. Han har fået en hjerneblødning.

»Det kan de ikke klare i Roskilde, og han bliver derfor overført til Rigshospitalet. Men jeg tror, at han mere eller mindre er død (hjernedød, red.) på det tidspunkt,« siger Peter Jensen.

På Rigshospitalet bliver han scannet igen. Den er helt gal. Peter Jensen og hans søster, som er lillebrorens nærmeste pårørende, bliver kaldt ind på Rigshospitalet om aftenen 17. marts.

»Vi kommer ind på hospitalet omkring klokken 23. Vi ser scanningsbilledet. Der er en kæmpe blødning i hjernen, hvor næsten halvdelen af hjernen er blodig. Han kommer ikke til bevidsthed, mens vi er derinde. Han trækker vejret ved hjælp af respirator,« sukker Peter Jensen og tilføjer så:

»Han har også et usædvanlig lavt antal blodplader. Det betyder jo, at blodet ikke kan størkne. De kan ikke operere ham.«

»Personalet på Rigshospitalet snakkede meget om, at det kunne være en bivirkning til vaccinen. Han havde mange af de samme symptomer, som man havde set i andre tilfælde fra for eksempel Norge: mavesmerter, hovedpine, opkast og et meget lavt antal blodplader.«

Herhjemme har Lægemiddelstyrelsen hidtil kun bekræftet, at ét dødsfald – hvor der er konstateret et usædvanligt sygdomsbillede med blodpropper i kombination med et lavt antal blodplader og blødninger – har en 'sandsynlig' sammenhæng med AstraZeneca-vaccinen.

Rigshospitalet i København.

Det har vist sig at være en 60-årig kvinde, som fik blodpropper i kombination med et abnormt lavt antal blodplader. Hun døde 9. marts.

Dertil kommer en indberetning om et blodprop-relateret dødsfald, men hvor der ikke sås abnorme blodpladetal som hos Peter Jensens lillebror. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at det er mindre sandsynligt, at dette dødsfald har en sammenhæng med AstraZeneca-vaccinen.

Hvis Peter Jensens lillebror er død af vaccinen, er han dermed det tredje tilfælde i Danmark, hvor AstraZeneca-vaccinen sættes i relation til et dødsfald – og som det fremgår længere nede i artiklen, er sagen lige nu under lup i Lægemiddelstyrelsen.

Dødsfald i Danmark relateret til AstraZeneca-vaccinen Lægemiddelstyrelsen har behandlet to indberetninger om dødsfald relateret til AstraZeneca-Vaccinen. Det ene dødsfald er rubriceret under overskriften 'Indberetninger om blodpropper'. Lægemiddelstyrelsen vurderer det 'mindre sandsynligt', at dette dødsfald har en sammenhæng med vaccinen. Det andet dødsfald er rubriceret under overskriften 'Indberetninger om usædvanligt sygdomsbillede med blodpropper i kombination med et lavt antal blodplader og blødninger'. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at en sammenhæng med vaccinen er sandsynlig. Det er kommet frem, at den afdøde var en 60-årig kvinde. Region Hovedstaden bekræfter overfor B.T., at regionen har indrapporteret Peter Jensens lillebrors dødsfald til Lægemiddelstyrelsen 'som mulig bivirkning til AstraZeneca-vaccination'. Han havde et usædvanligt lavt antal blodplader og døde af en hjerneblødning. Peter Jensens lillebrors dødsfald fremgår ikke af Lægemiddelstyrelsens seneste opgørelse over behandlede indberetninger, da sagen ikke er færdigbehandlet. Når sagen er færdigbehandlet, vil sagen formentlig fremgå som det tredje indberettede dødsfald i Danmark relateret til AstraZeneca-vaccinen. Kilde: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved Vaxzevria (AstraZeneca-vaccinen), Lægemiddelstyrelsen, 16. april.

Men først vender vi tilbage til Rigshospitalet:

Peter Jensen kører hjem om natten og kommer ind på hospitalet igen dagen efter 18. marts. Hans lillebrors liv står ikke til at rede. Han er konstateret hjernedød.

»De var ret interesserede i sagen på Rigshospitalet, fordi han havde de her meget lave blodpladetal, som er sat i forbindelse med AstraZeneca-vaccinen. De kunne på det tidspunkt ikke rigtig forstå hans sygdomsforløb, da han var en af de første, som kom ind med de her meget lave blodpladetal. Det havde de ikke set ret meget af før på Rigshospitalet,« siger Peter Jensen.

»Hans sygdomsbillede mindede om de eksempler, der var kommet frem i Norge, hvor tre-fire personer var døde efter at være blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen. Og samme dag slukker vi for respiratoren.«

I dødsattesten står der, at lillebroren døde af en hjerneblødning. Men det er kun den halve sandhed, mener Peter Jensen.

For han vil have svar på, om AstraZeneca-vaccinen har været en udløsende eller medvirkende faktor. Han vaccinen kostet hans bror livet?

Med Peter Jensens accept har B.T. undersøgt sagen.

Og Region Hovedstaden bekræfter nu i et mailsvar til B.T., at, ja, AstraZeneca-vaccinen er under mistanke for at have kostet Peter Jensens lillebror livet.

Peter Jensen er glad for, at AstraZeneca-vaccinen er taget ud af det danske vaccinationsprogram.

»Region Hovedstaden kan bekræfte, at det omtalte dødsfald er indrapporteret til Lægemiddelstyrelsen som mulig bivirkning til AstraZeneca-vaccination,« skriver Region Hovedstaden til B.T.

Lægemiddelstyrelsen vil over for B.T af principielle årsager hverken af- eller bekræfte oplysninger i en konkret personhenførbar sag.

Men Lægemiddelstyrelsen oplyser generelt, at styrelsen i sager om indberetninger af dødsfald – hvor lægen har mistanke om, at dødsfaldet kan have relation til vaccinen – har sikret sig, at den indberettende læge har kontaktet politiet med henblik på et retslægeligt ligsyn og eventuel obduktion.

Og det er her, Peter Jensen står. Uafklaret og frustreret.

Hans lillebror er blevet obduceret på Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, men obduktionsrapporten og dens vigtige svar lader vente på sig.

»Den kommer måske først om tre-seks måneder, har vi fået at vide. Så den foreløbige dødsårsag er en hjerneblødning, men hvad den er foranlediget af, er en anden sag,« siger Peter Jensen og tilføjer, at broren ingen underliggende sygdomme havde.

»Han var heller ikke overvægtig og havde heller ikke noget misbrug. Han hverken røg eller drak.«

Peter Jensen forstår ikke, hvorfor det skal tage så lang tid at klarlægge lillebrorens dødsårsag, når det allerede har været muligt at fastslå, at den 60-årige kvinde, som døde 9. marts, sandsynligvis døde af AstraZeneca-vaccinen.

Peter Jensen har meldt lillebrorens dødsfald til Patienterstatningen. Ikke fordi han vil have en økonomisk erstatning for lillebrorens død – for det får han alligevel ikke, når han er så langt ude i arvefølgen. Han kan højst få dækket udgifterne til lillebrorens bisættelse, men for at få skabt klarhed over dødsårsagen.

»Det skal jo registreres, synes jeg, hvis AstraZeneca-vaccinen er årsagen til hans død,« siger han og tilføjer:

»Jeg synes, det er glimrende, at man har taget AstraZeneca-vaccinen ud af det danske vaccinationsprogram. Jeg skulle i hvert fald ikke have nydt noget. Jeg har jo de samme gener som min lillebror.«

Peter Jensens lillebror blev bisat tirsdag 30. marts.