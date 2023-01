Lyt til artiklen

Fredag har Statens IT, der leverer it-løsninger til ministeriernes hjemmesider, været udsat for et cyberangreb.

Det sker i kølvandet på en række andre angreb, der har ramt Danmark den seneste tid. Det skriver DR.

Blandt andet har banker og Finansministeriets hjemmesider været ramt.

Fredag var det så Statens IT, der blev angrebet:

»Vi er blevet ramt af et DDoS-angreb og som konsekvens af det, har Finansministeriets hjemmeside været nede i omkring en halv time,« fortæller Linn Hoff Jensen fra Statens IT til DR.

Hun forklarer videre, at man overvåger situationen tæt på grund af angrebene.

DR oplyser, at hun ikke vil sige noget om, hvorvidt man mistænker nogen for at stå bag.