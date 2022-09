Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke nogen hemmelighed, at Aarhus' nye boligkompleks Unity Aarhus med sine 28 etager skyder voldsomt i vejret.

Men hvor meget, der egentlig er tale om, overrasker selv den nytiltrådte direktør Martin Grønkjær Dyrholm.

For Stiften.dk har undersøgt sagen og fundet frem til, at bygningen faktisk kan ses fra hele syv forskellige kommuner:

Aarhus Kommune.

Syddjurs Kommune.

Skanderborg Kommune.

Samsø Kommune.

Odder Kommune.

Silkeborg Kommune.

Favrskov Kommune.

»Jeg bor Ugelbølle (nord for Aarhus, red.), og når jeg kommer ind den vej, har jeg godt set, at man kan se den langt udefra. At den står der nærmest helt majæstetisk og rager op,« siger Martin Grønkjær Dyrholm til B.T.:

Sådan ser Unity Aarhus ud på nært hold, set fra en drone. Foto: Unity Aarhus Vis mere Sådan ser Unity Aarhus ud på nært hold, set fra en drone. Foto: Unity Aarhus

»Men jeg synes da godt nok, at det er imponerende, at den kan ses i syv kommuner.«

Der er en helt særlig grund til at Aarhus Unity er så iøjnefaldende, for selve bygningen er i sig selv 'kun' godt 94 meter høj.

Så det er her, at placering på toppen af den vigtige trafikåre Randersvej spiller ind. Det er således med til at hæve mastodonten yderligere 80 meter over havets overflade.

I alt tårner de 650 endnu ikke færdigbyggede lejligheder sig altså mere end 170 meter op.

Den geografiske placering på toppen af en bakke på vej ud af Aarhus gør altså sit til, at Aarhus Unity kan ses langt, langt væk.

Og det virker selvfølgelig også den anden vej. Allerede fra 9.-etage begynder man at kunne fornemme udsigten.

»Jeg var øverst oppe på 28.-etage forleden, og der er jo en fantastisk udsigt. Bagsiden vender ud mod oplandet og fra forsiden kan man se ud over Aarhus' centrum,« siger byggeriets direktør, Martin Grønkjær Dyrholm:

Udsigt ud over Aarhus' bugt fra 28. etage af Unity-bygningen. Foto: Martin Grønkjær Dyrholm Vis mere Udsigt ud over Aarhus' bugt fra 28. etage af Unity-bygningen. Foto: Martin Grønkjær Dyrholm

»Det bliver bare intensiveret, jo længere man kommer op.«

Det forventes, at de første beboere kan flytte ind i Aarhus Unity til august næste år.

Det er i øvrigt selvfølgelig ikke overalt i de syv pågældende kommuner, at man kan se Unity-byggeriet, men det er udelukkende fra særlige steder, hvor udsigten og beliggenheden er til det.