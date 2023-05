Han talte grimt, ja. Men han spyttede ham altså ikke i ansigtet.

Cirka sådan lyder det fra den tidligere direktør i Finanstilsynet, Jesper Berg, der er tiltalt for at have spyttet en parkeringsvagt i ansigtet foran en Netto i København sidste år. En sag, B.T. også tidligere har beskrevet.

»Den 16. december 2022 blev min klient afhørt, hvor han nægtede sig skyldig og oplyste, at han havde været på stedet, men ikke havde spyttet mod parkeringsvagten,« skriver Jesper Bergs forsvarer, Henrik Stagetorn, i et brev til landsretten.

Det skriver Børsen.

Jesper Berg er dog tiltalt for mere endnu.

Ifølge anklageskriftet er han således også anklaget for at have bakket ind i parkeringsvagten flere gange og ramme ham i lænden med bilen.

Ifølge Børsen afviser hans forsvarer dog, at det var det, der skete, og nævner konkret en afhøring af parkeringsvagten.

»Afhørte tilføjede, at han kørte 'meget langsomt'. Det var afhørtes overbevisning, at A (Jesper Berg, red.) ikke havde til hensigt at påkøre eller skade afhørte, men derimod blot få ham til at flytte sig,« står der i skrivelsen.

Foruden posten som chef for den finansielle verdens vagthund tæller Jesper Bergs cv flere prominente poster. Han har blandt andet været direktør i Nykredit Bank og har ligeledes haft topposter i Nationalbanken og Den Europæiske Centralbank, ECB.

Siden efteråret 2015 har han været direktør i Finanstilsynet. En stilling, han ved udgangen af april forlod til fordel for en tilværelse som pensionist. Det meldte Finanstilsynet ud i en pressemeddelelse i begyndelsen af april.

Hvis han bliver kendt skyldig, vil anklagemyndigheden have Jesper Bergs Volvo V70 konfiskeret og hans kørekort frakendt. Derudover fremgår det af anklageskriftet, at anklagemyndigheden har nedlagt påstand om både bøde- og fængselsstraf.

Sagen skal for retten til juni, og han nægter sig skyldig.